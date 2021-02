Los Javis tachan de "vergonzosas" las palabras de Carmen Calvo sobre la Ley Trans

Los creadores de la 'Veneno' y jurados también del programa estrella 'Mask Singer' han calentado las redes sociales. Javier Ambrossi y Javier Calvo han calificado las palabras de Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno de España, como "tristes" y "vergonzosas".

Calvo hacía crítica sobre el proyecto que prevé que los mayores de 16 años puedan cambiar el sexo del DNI y su nombre sin más requisitos que la “declaración expresa” de la persona. La llamada libre autodeterminación de género. “A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, declaró la vicepresidenta primera del Gobierno a la Cadena Ser.

Javier Ambrossi publicaba una 'storie' en las red social de Instagram en la que sus palabras eran claras, "qué vergüenza de declaraciones, Carmen Calvo. Qué vergüenza". Javier Calvo por su parte ponía un tuit en el que citaba las palabras de otra persona para dar su opinión: "Que digan que nuestras vidas son una elección (como si estuviéramos enfermos o desviados o necesitáramos corrección) y que eso lo digan voces del partido que aprobó la Ley del Matrimonio Igualitario y que se pone las bandera LGTBI+, sinceramente, es tristísimo", a lo que Calvo ha contestado muy directo con un "Es muy triste, sí".

Numerosos colectivos como La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) han lamentado en un comunicado las "desafortunadas” palabras de Calvo. Tras esto su presidenta, Uge Sangil han querido comunicar que "la identidad de género no se elige sin más, no es un capricho, no es voluntad, ni es deseo". Además la federación Trans ha pedido ya su dimisión.