Izan Ruíz, el escritor de 15 años con trastorno del espectro autista: "Si me esfuerzo y no me rindo, creo que todo es posible"

Nuestra buena noticia de hoy es un gran historia de superación, a la vez que un gran halo de esperanza para muchos. Y es que, está claro que cuando uno se propone un objetivo y no decae, consigue alcanzarlo con satisfacción. Izan Ruiz Rodríguez es un joven sevillano con trastorno del espectro autista que el año pasado publicó 'El Club Z', una obra de ficción a través de la cual quiere destacar la importancia de la amistad "para conseguir que el bien triunfe", recoge Europa Press.

"Si no me rindo, todo es posible"

Izan no sabe ni leer ni escribir bien, de manera que decidió emplear una forma de grafismo que tan solo él entendía mediante un sistema de puntos y rayas. Ahora, utiliza un programa informático que transcribe sus palabras. "Estaba en el instituto y los maestros vieron que yo tenía mucha imaginación. Decidimos hacer la historia en el ordenador del instituto", nos ha contado. El joven es consciente de que "si me esfuerzo, le pongo ganas y no me rindo,creo que todo es posible".

La editorial Círculo Rojo explica con qué se encontrará el lector cuando se sumerja en la lectura: "el lector va a encontrar amor, amistad, rivalidad, maldad, misterio, comedia y drama". Se trata de un libro que no hubiera sido posible sin el apoyo de la familia de Izan y sin sus profesores. Izan se define a sí mismo como "un joven prometedor que desea que su autismo no le impida cumplir su sueño". La historia de 'El Club Z' " transcurre en el colegio PÚA, en Brenes, donde estudié de pequeño. Por los buenos recuerdos que tengo en el colegio, decidí empezar una historia allí", señalaba el menor.

Es un libro en el que se narra la historia en la que un grupo de adolescentes integrado por Verónica, David y Álvaro. Tienen el objetivo de conseguir el trofeo del concurso del colegio, para lo que tendrán que luchar contra otro grupo de alumnos, por lo que vivirán diversas aventuras.

Círculo Rojo apunta que a Izan "le encanta bailar y le gustaría estudiar arte dramático y llegar a ser actor". Además, precisan que "la idea de escribir comenzó cuando sus profesores del aula específica del instituto lo animaron a plasmar las historias de su imaginación en papel para poder compartirlo con los demás. Ellos piensan que tiene talento y desean que él comparta sus capacidades al mundo. Joven prometedor que desea que su autismo no le impida cumplir su sueño", explicaban.