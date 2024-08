Investigan la violenta muerte de un médico y candidato del PP en Roquetas de Mar: maniatado y herido de arma blanca

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un médico de 76 años que había sido candidato del Partido Popular en varias elecciones municipales al Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería). Su nombre es Rafael Piorno Fermoselle y su cuerpo sin vida fue localizado este domingo en un domicilio de la barriada de Aguadulce de dicha localidad.

Un vecino del médico llamó sobre las 09:40 horas al teléfono único de emergencias 112 de Andalucía. Explicó que llevaba dos días sin ver a Rafael y que había sangre en la puerta de su domicilio. Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local, del Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense, así como sanitarios del 061.

Al llegar, no se pudo hacer nada por salvar su vida. La Guardia Civil ha confirmado su fallecimiento y ahora contempla que entre las causas de la muerte se encuentre una motivación violenta, aunque ha subrayado que, por el momento, no es posible aportar más detalles para no comprometer las actuaciones.

Según adelanta el periódico 'La Voz de Almería', el facultativo habría aparecido maniatado y con heridas provocadas por un arma blanca, a la vez que añade que pasaba consulta privada en este mismo inmueble, que al parecer estaba a la venta y que podría haber quedado con unos posibles compradores de la casa.

Muerte violenta de un británico en Mojácar

El pasado mes, un británico apareció muerto y con signos de violencia en Mojácar, también en la provincia de Almería. El cuerpo fue hallado sobre las 11:00 horas de la noche en la localidad de Ventanicas-El Cantal de Mojácar, en la provincia de Almería. Aunque según fuentes de la investigación, el varón, de 35 años de edad y de origen británico, habría muerto varias horas antes del hallazgo.

Dichas fuentes han resaltado que presentaba signos de violencia y que había presencia de sangre en el suelo las paredes del lugar donde ha aparecido el cuerpo. Las autoridades activaron un protocolo judicial y el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, explicó que el cadáver presentaba un fuerte traumatismo en la cabeza, una "herida inciso-contusa a nivel de frente de en torno a cuatro o cinco centímetros". El delegado añadió que el cuerpo fue trasladado al instituto de medicina legal para que se le practicara la autopsia.

