Investigan la muerte de una mujer que apareció en el jardín de su casa en Lloret de Mar, Girona

Los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte de una mujer en Lloret de Mar, Girona, cuyo cuerpo fue hallado la madrugada del martes en el jardín de su casa. Tenía 44 años y era de nacionalidad rusa.

La misma tarde, la Policía Local de Lloret estuvo atendiéndola cuando andaba por la calle en estado de embriaguez al haber recibido un golpe en el ojo que supuestamente le dio su pareja en un acto de violencia machista. Los Mossos están llevando a cabo la investigación y buscan al marido, de 62 años y también de nacionalidad rusa.

Después de acompañar a la mujer a estancias policiales, esta explicó que su marido la había agredido, pero no quiso denunciarle ni recibir cualquier tipo de ayuda y más tarde se fue.

Pasadas las 23:15 de la noche, la alarma del domicilio de la mujer saltó y al llegar los agentes se encontraron a la mujer en el jardín. Los cuerpos de seguridad aseguraron que fue la mujer quien hizo saltar la alarma al no poder acceder a su vivienda, además seguía bajo los efectos del alcohol.

La víctima explicó que su marido no le dejaba entrar en casa y ella no tenía llaves, pero los cuerpos de seguridad inspeccionaron la zona y no encontraron a nadie. Los Mossos proporcionaron una manta a la mujer debido al frío, pero esta no quería irse.

Sobre las 2:30 de la madrugada se encontraron a la mujer muerta después de que la policía realizara rondas periódicas para comprobar su estado. Más tarde comenzaron la investigación y observaron un fuerte golpe en la parte occipital de la cabeza compatible con una caída.

Los agentes buscan a la pareja para esclarecer los hechos, aunque según las primeras investigaciones, y a falta de los resultados de la autopsia, no hay indicios de criminalidad en el cadáver.