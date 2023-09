Investigan a cinco chicos por los 'pinchazos' a tres jóvenes en el concierto de Juan Magán de Salamanca

Fiestas patronales de Salamanca. Concierto de Juan Magán en la Plaza Mayor. Tres jóvenes, dos chicas y un chico, fueron trasladados al hospital tras "sentirse mareadas y haber notado un pinchazo".

Pasan las doce de la noche cuando una de las víctimas se acerca al punto violeta localizado junto al escenario y expone que ha sufrido un "pinchazo". La psicóloga del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer del Ayuntamiento de Salamanca que se encuentra allí, se acerca y le atiende.

Posteriormente es acompañada al Hospital Universitario por los agentes de Policía Local. Allí se le realiza un análisis para comprobar si efectivamente se le ha inyectado algún tipo de sustancia tóxica o droga. Tras el estudio, se concluye que no.

Ella describe a los agentes las características de los chicos que cree que han podido ser los autores del "pinchazo". Se trata de cinco chicos que actuaban juntos. La Policía Local inmediatamente procede a su localización. Finalmente los encuentran y los identifican. Uno de ellos porta un cepillo de dientes interdental que podría ser el instrumento con el que ha supuestamente "pinchado" a la chica y se lo incautan.

Los hechos y las identidades de los jóvenes fueron puestas en conocimiento de la Policía Nacional, que ahora se están haciendo cargo de la investigación, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca. Además, la Policía Nacional, según ha podido saber Antena 3 Noticias, informa de que no se ha interpuesto, por el momento, ninguna denuncia.

El cantante, Juan Magán, ha denunciado los hechos en redes sociales: "Me han dicho que hoy pincharon, no sé si drogas o por deporte, a algunas personas en el show de Salamanca. Sois unos perdedores, basura, mierda que camina. Asquerosos, cobardes, no sois nadie, absolutamente nadie y no seréis alguien jamás, panolis, pagafantas, pellizcacristales, abrazafarolas. ¡Ridículos!".

El miedo a los pinchazos sigue

Por redes sociales esta información comenzó a correr. Y muchas chicas fueron las que se acercaron al Punto Violeta para informarse sobre lo ocurrido. Estaban asustadas y querían saber lo que pasaba. A muchas se les venía a la cabeza cuando durante el verano pasado los “pinchazos de burundanga” eran noticia. Según ha informado el Ayuntamiento del municipio solo consta este caso, pero no descarta que haya habido más pero que no se haya puesto en conocimiento de los agentes o de los encargados del punto de ayuda a la mujer.