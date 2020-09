Inspeccionan la residencia de Lliria donde se cometieron los presuntos malos tratos y desatención a ancianos

La investigación a la residencia Domus VI de Lliria ,en Valencia, por presunto maltrato y desatención a los ancianos residentes continúa tanto, por parte de la Fiscalía como de la Consellería de Igualdad de la Generalitat valenciana.

Esta mañana estaba previsto que los trabajadores guardaran un minuto de silencio a la puerta de la residencia para mostrar "su preocupación por la imagen que se está dando de ellos". Sin embargo, no ha podido celebrarse porque en ese momento varios inspectores han entrado al centro para llevar a cabo una inspección.

Por su parte, la extrabajadora que difundió un vídeo y por el que se conoció el caso del presunto maltrato a los ancianos en ese centro, ha presentado hoy en la Consellería un pendrive con más imágenes que fue grabando mientras duró su trabajo como limpiadora en la residencia.

Espejo Público de Antena 3 Noticias ha hablado en primicia con esta mujer, Maria Castaño, quien asegura que comenzó a grabar los vídeos a los pocos días porque vio "anormalidades contra los viejitos". "Me llené de dolor y me las ideé para poder grabar imágenes. Aunque me dolía grabar tenía que hacer algo para que eso saliera a la luz", señala.

Atados o adormilados por las pastillas

Asegura esta extrabajadora del centro que en el pico de la pandemia a la mayoría de los ancianos les tenían "todo el día atados o les daban una pastilla para que estuvieran dormidos". La cuidadora se defiende de las acusaciones que tachan su denuncia de una venganza por haber sido despedida de la residencia.

Ha asegurado, que en contra de lo que manifiesta la residencia, a ella nunca la despidieron ya que su "contrato era de sustitución y cuando terminó ese periodo terminó el trabajo". Incluso añade que aunque le hubieran ofrecido prorrogar su contrato no lo hubiera hecho.