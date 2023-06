Inicia una reforma que acaba en una 'guerra de vecinos': "Convertiré la comunidad en un infierno"

Ocurre a veces que en las comunidades de vecinos terminan generándose conflictos. Pero, en ocasiones, la realidad supera a la ficción.

En las últimas horas, lo que parecía una simple obra de mantenimiento se ha convertido en el inicio de una batalla para los residentes de un bloque de pisos.

El 'problema' comenzó cuando uno de los inquilinos avisó al resto de los habitantes del edificio de que iba a iniciar unas reformas en su hogar. Explicó que "no debían tirar de la cadena" de 9:00 a 11:00 horas.

Sin embargo, alguno de los habitantes del bloque no se acordó de la petición y utilizó el baño a las 9:43 horas, lo que desencadenó la disputa. "Ayer avisé a todos los vecinos, uno por uno, de que entre las 9 y las 11 de la mañana de hoy, no debían tirar de la cadena porque íbamos a hacer un cambio en la bajante de mi casa. Si quien ha defecado a las 9:43, cuya mierda ha caído en mi cara, no aparece y se disculpa en las próximas 24 horas, convertiré esta comunidad en un infierno", se puede leer en una nota que el inquilino ha colgado en el ascensor general del bloque.

