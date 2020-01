Indonesia suspende la búsqueda de los dos españoles desaparecidos

La autoridades de Indonesia dieron por terminado este sábado el operativo de búsqueda de los dos españoles desaparecidos tras el naufragio la semana pasada de un crucero turístico en el sureste del archipiélago.

El portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, dijo que los equipos de rescate no reanudarán la búsqueda mañana una vez agotados los siete días establecidos por el protocolo y sin que esta diera ningún resultado. "Hemos terminado y no continuaremos. Habíamos extendido la zona de búsqueda hasta Bali pero no hemos podido encontrarlos", dijo Sutopo.

Los dos españoles desaparecieron el pasado 16 de agosto cuando la embarcación, en la que viajaban 25 personas, naufragó frente a las costas de la isla de Sumbawa, en el sureste del archipiélago, tras chocar contra un arrecife de coral. El resto de los 23 ocupantes del barco, incluidos los españoles Rafael Martínez, periodista de la Agencia EFE, y María Pallol, fueron rescatados a lo largo del sábado y del domingo pasados.

La búsqueda se ha visto dificultada estos días debido a las fuertes corrientes y a los remolinos que se forman entre las islas. El barco turístico zarpó el 14 de agosto de la isla de Lombok para la de Komodo, dos populares destinos turísticos del país, pero se hundió la madrugada del 16 cerca de Sumbawa. La embarcación de madera carecía de radio o sistema de GPS, por lo que no pudieron emitir una alerta, y los náufragos se agarraron a una parte del barco que se quedó a flote y al bote salvavidas con capacidad para sólo cuatro personas.

Cinco de ellos nadaron durante horas hasta llegar a una isla cercana, donde bebieron orina y comieron hojas y fueron rescatados por unos pescadores. Otros cinco, entre ellos Martínez y Pallol, decidieron más tarde nadar también hasta la isla, a pesar del cansancio, las quemaduras y las medusas, aunque fueron recogidos en mitad del trayecto por un barco.

Martínez vio por última vez a losdos españoles desaparecidos cerca de las 15.00 horas del sábado, antes de empezar a nadar hacia la isla, situada en el Mar de Flores y a escasos kilómetros de Sumbawa. Los que se quedaron flotando cerca del bote salvavidas fueron rescatados, con síntomas de deshidratación, cansancio y quemaduras del sol, el domingo por la noche, dos días después del siniestro.