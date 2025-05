Levantan el confinamiento de los cinco municipios en Barcelona y Tarragona afectados por el incendio en una fábrica de cloro

Protección Civil ha anunciado el levantamiento del confinamiento en los cinco municipios de las provincias de Barcelona y Tarragona que se han visto afectadas por el incendio de una fábrica de productos químicos para piscinas. El fuego se originó alrededor de las 02:20 horas en la empresa Clim Waterpool, ubicada en Vilanova i la Geltrú, almacenaba unas 70 toneladas de cloro. especializada en productos de limpieza para piscinas y ubicada en el número 18 de la Rambla dels Països Catalans.

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha pedido que en Vilanova y en el núcleo de Roquetes de Sant Pere de Ribes se evite de momento hacer deporte, y que no salgan de sus casas quienes sean vulnerables, como niños o mayores y personas con problemas respiratorios. No obstante, no descarta del todo reactivar parcialmente el confinamiento según evolucione el viento.

El fuego ha generado una nube tóxica que ha obligado a las autoridades a activar el protocolo de confinamiento, que afectado a más de 150.000 personas. Protección Civil de Cataluña ha enviado mensajes de emergencia a los móviles de los residentes de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes y Cubelles, en Barcelona, y de Cunit y Calafell, en Tarragona. También se ha alertado al núcleo de Roquetes.

En el mensaje se pedía a los vecinos no salir a la calle, cerrar puertas y ventanas, y evitar el uso de ventiladores o sistemas de climatización. El riesgo es alto por la posible inhalación de gases peligrosos. Unos 60 bomberos trabajan en la zona así como un grupo especializado en riesgos tecnológicos con el objetivo de contener el fuego y minimizar la dispersión de sustancias tóxicas.

Illa asegura que el incendio esta estabilizado

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que "todo está bien y controlado. No ha habido ningún daño personal". "El fuego está estabilizado pero, hasta que veamos que no hay riesgo para la salud de las personas", ha dicho al principio de su discurso en Deltebre (Tarragona) para inaugurar la rehabilitación de la antigua Cambra Arrossera de la Cava.

Imma Soler, subdirectora de Emergencias de Protección Civil, ha explicado que los técnicos están evaluando en tiempo real la evolución de la nube. Dependiendo de cómo avance la situación, se valorará levantar el confinamiento en algunas zonas. Mientras tanto, se recomienda a la población seguir en sus casas y contactar con el 061 para urgencias médicas o el 112 en caso de otras emergencias.

Cortadas carreteras y trenes

Los Mossos d'Esquadra han cortado el acceso desde la C-31 al polígono industrial de La Plana, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), a causa del incendio declarado en la madrugada de este sábado en una industria que ha generado una peligrosa nube tóxica de cloro. También se han habilitado puntos de información para conductores en la C-31 y la C-32, dado que el incidente afecta tanto al tráfico rodado como ferroviario.

El Servei Català de Trànsit ha detallado que los Mossos informan a los conductores desde puntos clave en la C-31, a la altura de Calafell (km 138,5), Cunit (km 146) y Cubelles (km 148), además de en la C-32 en El Vendrell.

Renfe, por su parte, ha modificado el servicio de la línea R2 Sur, que ahora opera únicamente entre Sitges y Barcelona. Algunos trenes regionales están siendo desviados por la R4, y se han redirigido pasajeros hacia servicios de AVE y Avant. No es posible ofrecer transporte alternativo por carretera en las zonas afectadas, aunque se han habilitado servicios desde Torredembarra y Tarragona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com