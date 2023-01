El incendio de Etxebarri, en Bizkaia, podría haber sido provocado por la pirotecnia

Complicado inicio de año para los vecinos de Etxebarri, en Bizkaia. Poco después de dar la bienvenida al 2023, se desataba un incendio cerca del núcleo urbano que provocaba una gran preocupación entre los allí presentes.

Rápidamente, los servicios de emergencias recibían varias llamadas que alertaban de lo ocurrido en el Parque Kukullaga y efectivos del Cuerpo de Bomberos de Bizkaia se desplazaban hasta allí para poder sofocar las llamas.

"Pensábamos que ardían las casas estas, porque el fuego estaba aquí al lado", cuenta una vecina de Etxebarri. "Mandaron a desalojar a la población que estaba cenando".

Por el momento, todo apunta a que la pirotecnia lanzada durante la celebración de Nochevieja, sumada al fuerte viento de este sábado y a las altas temperaturas, provocó este trágico incendio que, por suerte, ya se encuentra sofocado. No obstante, en estos momentos no hay una confirmación oficial, por lo que no se descarta ninguna hipótesis hasta esclarecer las causas concretas que propiciaron las llamas.

"Los Bomberos lo hicieron muy rápido y, bueno, afortunadamente se ha quedado en un pequeño susto", cuenta otra vecina de la localidad.

Varios incendios en Bizkaia

No solo Etxebarri se ha visto afectada en esta primera noche del año por las llamas. Otras localidades de Bizkaia han registrado durante esta madrugada incendios en áreas forestales, zonas de maleza o incluso en vehículos, tal y como ha dado a conocer el cuerpo de Bomberos Bizkaia en su cuenta oficial de Twitter.

En total, las zonas afectadas por alguna incidencia han sido: Ondarroa, Getxo, Trapaga, Mungia, Sopuerta, Zierbena, Portugalete, Berango, Barakaldo, Sestao, Basauri, Amorebieta, Balmaseda, Sopela, Arrigorriaga, Santurtzi, Galdakao, Sestao y Ortuella.

"Más allá de eso no ha habido que lamentar según los datos que tenemos a estas horas ningún tipo de circunstancias especialmente grave, ni para la salud de las personas ni para bienes, de manera que, dentro de lo movida que ha sido por estos pequeños incendios, la situación ha sido bastante tranquila desde el punto de vista de las personas", ha explicado Ricardo Ituarte, director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco.