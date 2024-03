El importador de las fresas con Hepatitis A asegura que no llegaron a los consumidores

Fue el 19 de febrero cuando los 1.500 kilos de fresas infectadas con Hepatitis A llegaron a España, concretamente viajaron de Marruecos a Andalucía a través del Puerto de Algeciras. El Ejecutivo andaluz explica que según la versión del importador el producto estaba vendido pero el comprador no las recogió y las fresas se pusieron malas por lo que no se distribuyeron al consumidor.

Juanma Moreno asegura que el importador defiende que que no llegó a ponerlas en el mercado, aunque la Administración autonómica está haciendo "todas las comprobaciones oportunas" para confirmar que no han sido distribuidas, "y sobre todo, que no han sido consumidas".

El presidente andaluz reprocha al Gobierno central por no "querer asumir su responsabilidad" pero "los controles de aduana fallaron" porque "esas fresas no deberían haber entrado en España". Además, exige al Estado que "examine" los protocolos para evitar situaciones como estas en la recepción de productos de terceros países. "Tiene que actuar y controlar lo que entra a nuestro país". Insiste también en que Salud Exterior, dependiente del Gobierno, hizo el análisis de las fresas, y ha criticado que la Junta se ha enterado "tardíamente", porque recibió el aviso el lunes por la tarde y en "apenas 24 horas" ha localizado al importador. Según fuentes autonómicas, la Junta se enteró dos semanas después de que entraran las fresas en Andalucía, ya que el aviso se les dio este lunes, 4 de marzo, por la tarde.

Juanma Moreno ha coincidido este miércoles con su homólogo canario, Fernando Clavijo en una rueda de prensa conjunta en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, tras la firma de un protocolo de colaboración entre Andalucía y Canarias. Ambos han coincidido en reclamar al Estado mayores recursos a través del sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque el modelo que se comenzó a aplicar en 2009 y aún se desarrolla pese a estar caducado, no permite soportar el incremento de gasto que se viene produciendo en la prestación de servicios "esenciales" para la ciudadanía como la sanidad por parte de las administraciones regionales.

