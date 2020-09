Así fue la reconstrucción de los hechos del crimen de la 'viuda negra de Alicante', acusada de matar a su marido tras la boda

Este lunes arranca en la Audiencia Provincial de Alicante el juicio que determinará si Concepción Martín, Conchi, también conocida como la 'viuda negra de Alicante', asesinó a su marido veinte días después de su boda.

Conchi se sentará en el banquillo, en el que también estará su presunto cómplice, Francisco Pérez, en una vista que se celebrará ante un jurado popular y en el que los acusados se enfrentan a 30 y 28 años de prisión, según la petición de la Fiscalía.

Espejo Público ha accedido a las imágenes de las cámaras que llevaban los agentes de la Policía Nacional el día que se realizó la reconstrucción del crimen de la 'viuda negra de Alicante'. Tal y como se puede ver en la grabación, una agente de la Policía Nacional que paseaba por la zona escuchó los gritos de la víctima y actuó para detener los hechos.

Así fueron las fotografías de la boda, 20 días antes del crimen

Espejo Público ha tenido acceso a imágenes inéditas de la reconstrucción del crimen y a fotografías de la boda entre Conchi y su marido, al que presuntamente habría matado varios días después. Son fotos exclusivas que este lunes ven la luz por primera vez, son instantáneas de la boda de José Luis y Conchi que reflejan una serie de importantes detalles.

Las fotos de la boda de 'la viuda negra de Alicante' | Antena 3 Noticias

Las fotografías fueron tomadas el 4 de agosto 2018, una ocasión a la que la 'viuda negra de Alicante' fue vestida de negro. Una vez allí, José Luis Alonso, camionero jubilado de 69 años, la víctima, se encontró con su mujer y con Paco, quien supuestamente ejercía de cuidador de la mujer, puesto que Conchi fingía una paraplejia causada por un accidente de tráfico para poder cobrar una indemnización.

Una de las imágenes muestra el beso del 'sí quiero' pero lo que llama la atención es que ese beso no se lo da a su recién estrenado marido,sino a Paco, su verdadero amor y que ser su cuidador. Esta imagen de felicidad que desprenden Conchi y Paco se puede convertir ahora en la prueba clave para desenmarañar esa presunta trama, ese matrimonio de conveniencia que habrían planeado entre los tres.

Otro detalle que llama la atención es la vestimenta del futuro marido. Según se puede ver en las imágenes José Luis, la víctima, viste de manera informal, no parece que sea el feliz novio. Sin embargo, Paco, el presunto cuidador, va vestido con sus mejores galas, lo que hace pensar a los investigadores que es él el que verdaderamente se casa ese día con Conchi.

Un tercer detalle que no pasa inadvertido: José Luis no hace nada para impedir el beso. ¿Por qué? ¿Qué le lleva a permitirlo? Conchi, más conocida como la 'viuda negra de Alicante', asegura que sufre una discapacidad por lo que, según afirma, necesita la silla de ruedas. Ella se negaba a ingresar en un centro y necesitaba un cuidador, Paco, quien , firma en el día de la boda los documentos que le otorgan ese papel en la vida de Conchi.

Sin embargo no están claras las razones que llevaron Conchi a cometer el crimen. Los investigadores no descartan que ella no soportase seguir viviendo con Jose Luis, sobre todo tras ver las imágenes de la noche de bodas, con Paco, el que pasó de cuidador a cómplice del crimen.

Los dos acusados atacaron a Alonso con un objeto punzante. Mientras Conchi, quien se había levantado de la silla de ruedas, sujetaba a la víctima, Francisco le causaba más de 20 heridas en el pecho y el cuello, según el informe forense.

Una agente de la Policía Nacional que paseaba por la zona escuchó los gritos de la víctima, tras lo que procedió a dar aviso a los servicios de emergencia y acudió a tratar de socorrer a José Luis, que falleció a causa de las heridas sufridas. La declaración de esta agente es la principal baza con la que cuenta la Fiscalía de cara al juicio.