Hugh Hefner: El patrimonio y las polémicas que dejó el creador de Playboy

Hugh Hefner fallecía el 27 de septiembre del año 2017 en Los Ángeles. Tres años han pasado y todavía son muchas las polémicas que siguen abiertas tras la muerte del fundador de la revista Playboy. Hef, como era conocido entre sus allegados, había nacido en Chicago en 1926 y crecido en el seno de una familia conservadora. Tras participar en la Segunda Guerra Mundial con el ejército estadounidenses, decidió dar un paso adelante y lanzarse a un tema casi prohibido en ese momento.

En el año 1953 apareció por primera vez la revista Playboy, con un editorial firmado por el propio Hugh Hefner en el que se explicaba la filosofía que quería seguir. Quería reivindicar la sexualidad y el erotismo al mismo tiempo que le daba un espacio a un estilo de periodismo más serio y abierto a todos. El primer número que salió a la venta se convirtió en un éxito. Usó como reclamo una foto de la actriz Marilyn Monroe desnuda, tomada antes de hacerse famosa. El camino hacia el éxito estaba marcado y parecía imparable.

El conejito diseñado por Arv Miller se convirtió en el símbolo universal de Playboy y Hugh Hefner levantó un imperio que parecía no tener fin. Fue en la década de los años 70 cuando le surgieron duros competidores y el negocio empezó a caer en picado. Una de las hijas de Hugh, Christie, se puso a los mandos de la empresa y logró resucitarla y ampliar su capital hacia nuevos ámbitos. Mientras tanto, Hugh Hefner pasó por varios matrimonios, algunos con conejitas de Playboy varias décadas más jóvenes que él. La Mansión Playboy fue durante años el epicentro de grandes celebraciones de Hollywood. Su residencia se convirtió en centro de eventos y fiestas por las que pasaron todo tipo de famosos.

Patrimonio y testamento de Hugh Hefner

Hugh Hefner falleció a los 91 años en su residencia de la Mansión Playboy, ubicada en Los Ángeles. Unos meses después de su muerte se dió a conocer el testamento que había dejado y con medidas que nadie esperaba. Nombraba como herederos a su última mujer, la conejita Crystal Harris de 31 años y a sus cuatro hijos de matrimonios anteriores Christie, David, Marston y Cooper. El patrimonio de Hefner se estima en unos 43 millones de dólares, es decir, más de 36 millones de euros, entre propiedades y efectivo. Pero para poder disfrutar de esta fortuna, todos se deben mantener alejados del alcohol y de las drogas así como no hacer gastos innecesarios.

Para comprobar que los herederos cumplen sus condiciones tras su muerte, Hugh Hefner dejó designados a unos administradores de la herencia que pueden solicitar análisis a los susodichos. Si salen positivos, se les retira la manutención designada. Lo mismo sucede en caso de que detecten que están gastando demasiado de su herencia. Pero no todo está perdido. Si al cabo de un año, la viuda o los hijos del fundador de Playboy demuestran que se han reformado, pueden recuperar el patrimonio legado. Para que no hubiera más problemas con su patrimonio, también dejó por escrito en su testamento que no se debería reconocer a ningún nuevo hijo tras su muerte. Otra polémica curiosa para el que fue el fundador de una de las revistas más vendidas.