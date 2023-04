En huelga de hambre para no ser desahuciada de su piso okupado en Málaga: "Estoy dispuesta a pagar lo que sea"

Luisa Heredia vive en Málaga y tiene cuatro hijos -tres de ellos menores y uno con espina bífida- vive con tan solo 800 euros y ha plantado cara a la adversidades, ha empezado una huelga de hambre para evitar ser desahuciada el próximo 8 de mayo.

Una semana sin comer

Luisa empezó la huelga hace casi una semana para exigir una vivienda digna para su familia. Los médicos le han recomendado abstenerse y retomar una vida sana, aunque ha hecho 'oídos sordos' y continúa con la protesta, poniendo en riesgo su vida. La mujer malagueña tiene cuatro hijos y únicamente quiere una vida sana para ellos. Trata de conseguir una solución para el desahucio que vivirá -si no cambia nada- el lunes 8 de mayo. Ella asegura que: "Solo quiere un techo bajo el que poder vivir" porque vive "una situación de desamparo por parte de las instituciones". Luisa no se niega a pagar. "Estoy dispuesta a pagar lo que sea, con tal de que me ayuden", asegura. Ella quiere "una solución".

Estado de salud delicado

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca asegura que la mujer ha sido atendida por parte de los servicios sanitarios, quienes han confirmado que su estado de salud es "delicado". Los médicos le han pedido numerosas veces que 'abandone' la huelga aunque ella se niega hasta que le proporcionen una solución. Uno de sus hijos está enfermo, con espina bífida una enfermedad muy delicada que puede dañar los nervios y la médula espinal.

Recibirá ayuda próximamente

Luisa habló con diversos medios de comunicación el lunes para explicar cómo se siente y hacer visible una realidad que afecta a "miles de españoles", según afirma. Hace una semana, el gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, José María López Cerezo, se reunió con la mujer para hacerla ver que "no estaba sola" y que estaban "trabajando para negociar con los propietarios de la vivienda que ocupa para que pueda acceder a un alquiler social".

