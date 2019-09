No dejes de consultar las predicciones del horóscopo de Rappel de hoy viernes, 27 de septiembre para comenzar bien el primer fin de semana de otoño. Consulta lo que deparan los astros a cada signo del zodiaco en el amor, la salud, el dinero y el trabajo.

Piscis

Salud: Si vas a realizar un viaje, no olvides llevar un pequeño botiquín, no te sucederá nada grave, pero puedes sufrir un pequeño percance. Dinero: Tu economía va a marchar viento en popa, por lo que podrás permitirte algún capricho que llevas esperando desde hace tiempo. Amor: Armonía con tu pareja, pero debes evitar mezclar el amor con los asuntos laborales o los negocios. Ten cuidado con un compañero.

Acuario

Salud: Tus ojos merecerán una atención especial. No utilices cualquier colirio que te recomienden. Si tienes alergia, acude al especialista. Dinero: El apoyo o recomendación de una amistad te servirá para mejorar en tu trabajo. Si tienes pruebas o exámenes te saldrán bien. Amor: Atraviesas un momento de cierta nostalgia y sientes que te estás deprimiendo. No te refugies en amores pasados y mira el futuro.

Capricornio

Salud: Si sientes dolores de cabeza o mareos quizá sean debidos a una bajada de tensión. Mejora la alimentación y evita el alcohol y el tabaco. Dinero: Ahora no es el momento para llevar a cabo compras o ventas importantes, así que espera un tiempo antes de hacerlo. Amor: No intentes despertar los celos de tu pareja. Tienes que tener más confianza a la persona que quieres y en vuestra relación.

Sagitario

Salud: Evita gritar y trasnochar porque tus cuerdas vocales pueden resentirse y finalmente padecerías de afonía o se te formaría un nódulo. Dinero: Si hace tiempo extraviaste algo de valor, es muy posible que lo encuentres donde menos lo imaginas. El color blanco te da suerte. Amor: Intenta poner algo de tu parte para comprender a tu pareja y conseguir así ser más felices. Ten cuidado con las aventuras.

Escorpio

Salud: Los oídos son tu parte delicada, el viento y los cambios de clima no te benefician. Haz un poco de ejercicio, no te vendrá mal. Dinero: La gente te ayuda y sentirás el cariño de muchas personas fuera de tu círculo familiar. Pueden conseguir un nuevo trabajo o negocio. Amor: Podrías encontrarte en una situación muy complicada pero es algo que te estás buscando. Fíate de tu intuición y no de los comentarios.

Libra

Salud: Un pequeño cólico o corte de digestión te llevarán a controlar el estado de tu hígado o tu vesícula, que te harán someterte a una dieta. Dinero: Si tienes pendiente un asunto con la justicia, se complicará un poco para luego girar a tu favor. Ten cuidado con las cosas de valor. Amor: Buenos proyectos de pareja que te harán sentirte más estable en el amor. No te dejes llevar por los celos porque no tienen fundamento.

Virgo

Salud: Una jaqueca o migraña puede molestarte durante toda una jornada. Das mucho ánimo a todos, pero tienes que pensar más en ti. Dinero: No hagas inversiones que te obliguen a hipotecar tu futuro durante mucho tiempo. No malgastes el dinero y ahorra, lo necesitarás. Amor: Te enfadas por todo y luego te arrepientes. Piensa bien lo que dices y los compromisos que adquieres en el amor.

Leo

Salud: La acidez de estómago te puede hacer pensar que has comido algo en malas condiciones, aunque no es así, tus digestiones son pesadas. Dinero: Presentarte a una prueba o examen y no tengas dudas sobre tu suerte. Si quieres vender algo, pronto encontrarás un buen comprador. Amor: La gente que te agobia te pone de los nervios y si te adulan no los aguantas. Habla con tu pareja si piensas dar un cambio a tu vida.

Cáncer

Salud: Si padeces alguna alergia, podrías pasarlo mal.. Mucho cuidado con tomar medicamentos que no te haya recetado el especialista. Dinero: Si trabajas en algo tuyo, todo irá bien, pero, si trabajas con la familia, tendrás disgustos, procura evitarlo todo lo que puedas. Amor: Todo sigue un poco aburrido y en el fondo te da pereza cambia, no esperes más y actúa. Pronto aumentará la familia.

Géminis

Salud: Puedes deprimirte un poco por un pequeño contratiempo, lo mejor será que trates de salir, distraerte y caminar mucho. Dinero: Recibirás una invitación para una boda en otra ciudad, no derroches demasiado, porque te desestabilizará tu economía. Amor: Buen momento para conocer a una persona especial que dará un giro total a tu vida. Comunícate con los amigos o perderás su amistad.

Tauro

Salud: Debido al reúma o por algún problema muscular, pueden dolerte los brazos o las manos. No lo dejes y consúltalo con un fisioterapeuta. Dinero: Las mañanas son las más propicias si tienes alguna prueba, entrevista o examen. No seas egoísta con el dinero y aprende a compartir. Amor: No eches en cara los problemas pasados y mira al futuro. Si tienes pareja desde hace tiempo, te sentirás más enamorada que nunca.

Aries

Salud: Si hace tiempo que te estás tratando de un pequeño problema, ahora te sentirás mucho mejor. Controla tu alimentación y haz ejercicio. Dinero: Los negocios pueden irte bien. Si tienes pendiente una renovación de contrato, te lo harás, no tienes que preocuparte por ello. Amor: Pueden darte una alegría y salirte pretendientes y propuestas por parte de gente que acabas de conocer, no lo dudes y adelante.