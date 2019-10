Las claves para empezar el mes de octubre de la mejor manera con la predicción diaria del horóscopo de hoy martes, 1 de octubre ofrecido por Rappel. Conoce qué le deparan los astros en el amor, el dinero y la salud a todos los signos del zodiaco: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Aries, Cáncer, Tauro, Virgo, Géminis, Leo , Libra y Escorpio.

Piscis

Salud: Tus piernas te pesan y te duelen más de lo normal. Quizá todo sea debido al cambio de tiempo, pero debes ir al médico. Dinero: Una nueva propuesta laboral, te hará replantearte tu futuro, no tengas miedo, incluso mejorará tu situación económica. Amor: No muestres celos por tonterías ni tampoco busques provocarlos. Tu vida privada y amorosa irá bien si tienes más confianza en tu pareja.

Acuario

Salud: Te dolerán las articulaciones y las manos. Acude a un especialista y evita coger peso y hacer ejercicios bruscos. Intenta dormir más. Dinero: Si has pensado realizar una compra o venta, éste es un buen momento para llevarla a cabo. Las inversiones están a tu favor. Amor: Tu relación se está enfriando y eres consciente de ello. Procura buscar soluciones antes de que sea demasiado tarde.

Capricornio

Salud: No te obsesiones con un pequeño dolor que puedas tener en el pecho, pues será, por los nervios o los gases. Descansa un poco más. Dinero: Los trabajos personales van a continuar muy bien y notarás que tus compañeros están de tu parte, aprovecha el momento. Amor: Te gusta el coqueteo y puedes llegar lejos con un juego que provocarás con quien mantienes una amistad, ten cuidado y piensalo antes.

Sagitario

Salud: Un pequeño bajón podría afectarte en unos días en los que te sientes bien. Intenta levantar el animo y sal con los amigos, esto te ayudará. Dinero: No te obsesiones pensando que la suerte te ha dado la espalda y provoca entrevistas, cambios y renovaciones para que todo mejore. Amor: Abre tu corazón porque Cupido puede traerte a una persona especial de la que te enamores locamente. Puede que sea mayor que tú.

Escorpio

Salud: Podrías sentir algún calambre en las extremidades. Posiblemente se deberá a la mala circulación sanguínea. Procura llevar ropa holgada. Dinero: Si tienes un trabajo relacionado con el arte, te llegará la ocasión de firmar buenos contratos. Tu situación económica, ahora es buena. Amor: Puedes sentir una atracción por alguien que tiene pareja, pero tu poder de seducción podría triunfar, pero con ello te complicas la vida.

Libra

Salud: Puedes resentirte de algún antiguo dolor o de una vieja operación, pero no será nada grave. Cuidado con caerte por correr o ir sin mirar. Dinero: Las propuestas laborales, será inmejorable, no tengas miedo y decídete al cambio que te proponen, es muy positivo. Amor: Buen momento para demostrar tus sentimientos. Si has pensado en una celebración, debes esforzarte al máximo para que todo salga bien.

Virgo

Salud: Un brusco cambio de tiempo puede afectar tu garganta y oídos. Ten cuidado si sales de noche. Procura hacer algo más de ejercicio. Dinero: Si tienes un trabajo desde hace tiempo, todo seguirá igual, pero si no tienes trabajo o estudias, te llegará un momento de suerte. Amor: Deseas cambios, pero no acabas de conocer a alguien que te dé el morbo que necesitas. Ten cuidado con los que juegan con tu corazón.

Leo

Salud: Enseguida te recuperarás de un catarro, si te queda un poco de tos, debes controlarla enseguida. Mejora tu alimentación y el descanso. Dinero: Si tienes que pasar por una prueba o examen, las cosas te irán bien. Si tu trabajo tiene que ver con el público, será un éxito. Amor: Tu pasión, marcha y sensualidad, puedes seducir a quien te propongas, pero ten cuidado con tu pareja, que no se sienta despreciada.

Cáncer

Salud: El estrés y la vida agitada pueden provocarte alguna jaqueca. Evita comer grasas y beber alcohol. Ten cuidado si conduces de noche. Dinero: Repasa contratos y compromisos de pagos, pues por un despiste pueden meterte en un lío y pretender cobrarte un recargo que sea ilegal. Amor: Buen momento para aclarar las cosas y no aguantar lo que no te gusta. No consientas que la familia política te mire por encima del hombro.

Géminis

Salud: Vuelves a pensar en seguir una dieta o hacerte unas pruebas médicas, pero no eres constante y lo dejarás, ten más fuera de voluntad. Dinero: Tu economía es inmejorable, pero no derroche. Puedes comprarte un coche, con el que sueñas desde hace mucho tiempo. Amor: Los proyectos continúan con suerte y puedes conseguir que tu pareja claudique en todo que le propongas, aprovecha el momento.

Tauro

Salud: Hace tiempo que no te haces un reconocimiento médico y tienes la costumbre de automedicarte. Presta más atención a tus rodillas. Dinero: Cuidado con la renovación de contratos y con los negocios que piensas iniciar y lee la letra pequeña, si dudas de algo, consúltalo. Amor: Debes volcarte con tu amor y tener más detalles, porque quizás no valores lo que te quieren. Las aventuras sólo te harán perder tiempo.

Aries

Salud: Si últimamente has engordado un poco, controla las grasas porque puedes seguir engordando. Con un poco de ejercicio te sentirás mejor. Dinero: Una pequeña inversión que hiciste hace tiempo se ha podido multiplicar y ahora es un buen momento para vender y obtener beneficios. Amor: Etapa un poco aburrida porque tienes una relación de hace tiempo y necesitas motivarte de nuevo. Habla claro y todo mejorará.