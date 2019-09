Consulta la predicción diaria del horóscopo de hoy jueves, 26 de septiembre ofrecido por Rappel. Descubre qué le deparan los astros en el amor, el dinero y la salud a todos los signos del zodiaco: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Aries, Cáncer, Tauro, Virgo, Géminis, Leo , Libra y Escorpio.

Salud: No juegues con la salud, ni te hagas la valiente porque puedes tener un problema y luego te entran los miedos, ve al médico. Dinero: Invierte en negocios que conozcas y no te fíes de lo que te cuenten los amigos. El arte puede ser una buena forma de ahorro. Amor: Buen momento para tomar la decisión de casarte o para darte cuenta del gran amor que sientes, por tu pareja, exprésale tu amor.

Acuario

Salud: Si hace tiempo que no te revisas la vista, deberías hacerlo. Engordar te preocupa, pero te favorece y hace que parezcas más joven. Dinero: La suerte no te llega por el juego, pero cualquier idea que tengas de negocios o cambios tendrás ocasión de realizarla y te irá muy bien. Amor: Los líos te encantan y si no los tienes, los buscas. Evita una relación con alguien muy joven porque puedes meterte en un problema.

Capricornio

Salud: Si notas hinchazón, puede deberse a un problema circulatorio o a la retención de líquidos. En ambos casos consulta a tu médico. Dinero: Tu economía puede mejorar por tu trabajo, pero no esperes que aumenten tus ingresos si dependes de una empresa. Amor: En este momento tienes mucho atractivo para seducir pero contrólate y no te metas en líos de los que luego no sabrás cómo salir.

Sagitario

Salud: Si te notas algún bultito, grano o verruga más grande de lo normal, no te toques y acude a un especialista, no utilices métodos caseros. Dinero: Pasarás mal momento si actualmente no tienes trabajo ya que no te va a ser fácil encontrarlo. No desesperes y ten paciencia. Amor: Te resistes a mostrar tus sentimientos, aunque sabes que eres una persona enamorada, tienes que disfrutar más.

Escorpio

Salud: Es posible que sufras agujetas y dolores musculares debidos a gran esfuerzo o al ejercicio sin control, es mejor pedir consejo antes. Dinero: Un reparto o herencia te beneficiará. No te muestres egoísta y aprende a compartir con tus seres queridos, te irá mucho mejor. Amor: Tu vida sentimental no va a experimentar cambios importantes, así que, bueno será que disfrutes de la estabilidad y la armonía.

Libra

Salud: Debes prestar una atención especial a tus uñas y tu pelo, ya que están un poco debilitados. No hagas tonterías con la alimentación. Dinero: Si te has propuesto cambiar de trabajo, pronto te ofrecen algo que tiene muy buena pinta. Eso sí, no tomes decisiones a la ligera. Amor: Valora más el amor que te ofrecen y no juegues con personas que sabes que son problemáticas. Tu familia te dará mucho cariño.

Virgo

Salud: Un corte de digestión o cólico te puede hacer pasar unos días complicados. Cuídate un poquito y no abuses de la comida. Dinero: Todo el mundo recurre a ti para que le ayudes a solucionar sus problemas, pero ten mucho cuidado a la hora de hacer préstamos. Amor: Acepta la invitación a un viaje o fiesta, ya que tendrás la oportunidad de conocer a una persona muy especial.

Leo

Salud: Un pequeño dolor en el pecho hará que te preocupes y aunque no es nada grave, no te dejes llevar por los nervios y ve al médico. Dinero: Las cosas no van a cambiar de repente, pero tu situación laboral va a mejorar, lo que te traerá una mejora en tu economía. Amor: Atraes a gente más joven que tú y eso puede traerte problema. Sé prudente. Te llega una relación que te sorprenderá.

Cáncer

Salud: Si has pensado hacerte un retoque de belleza o dedicar más tiempo a tu aspecto físico, éste es un buen momento. Dinero: Antes de firmar cualquier documento o contrato consulta a una persona que pueda asesorarte. Si viajas, no olvides comprar lotería. Amor: Estabilidad en tu vida de pareja y familiar. En tu hogar pasarás momentos entrañables y muy divertidos con los niños.

Géminis

Salud: Si notas que se hinchan los tobillos o rodillas quizá sea debido a la mala circulación o la retención de líquidos. Evita automedicarte. Dinero: En el trabajo y los negocios todo va a marchar de maravilla. Si tienes que realizar una venta, obtendrás jugosos beneficios. Amor: Intenta olvidar los problemas pasados y aprende a perdonar los errores de los demás. Así te irá mucho mejor.

Tauro

Salud: Si tienes que manipular electrodomésticos o enchufes ten cuidado, corres el riesgo de sufrir un accidente que no esperas. Dinero: En tu trabajo habrá algún cambio o propuesta, pero luego todo va a seguir igual, si has pensado en cambiar de trabajo hazlo. Amor: Disfruta de tu vida privada con intensidad ya que muy pronto vas a conseguir algo que deseas fervientemente, sigue luchando.

Aries

Salud: Te va a preocupar la salud de un familiar, pero todo se va a solucionar antes de lo que imaginas. Tu garganta puede darte un aviso. Dinero: Tu economía va a mejorar debido a tu esfuerzo en el trabajo, que pronto se van a ver compensados. Suerte en los juegos de azar. Amor: En tu vida sentimental pasarás de la euforia a la tristeza con demasiada facilidad. Te harán un regalo sorpresa que te emocionará.