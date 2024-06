El hombre que agredió a Jaime Caravaca en su monólogo: "Hasta que no lo he tenido delante no he encontrado la paz"

El cómico murciano Jaime Caravaca fue agredido por un espectador durante un monólogo en un local de Madrid tras una trifulca en la red social 'X' sobre su bebé de tres meses. El padre del recién nacido irrumpió en el escenario asegurando que se sintió ofendido por las alusiones que había realizado en la red social sobre su hijo.

Todo comenzó con un tuit ('Felicidad y orgullo') que el hombre, cantante de un grupo de extrema derecha, colgó en las redes sociales mientras sostenía en brazos a su bebé de tres meses. El humorista murciano le respondió: "Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay y de mayor se harte de mamar *** de negro. Y de negro obrero. Nada de futbolistas. Que sabio es el tiempo. Toca esperar", escribió. Los mensajes en la red social siguieron hasta la fecha de la actuación, cuando se produjo la agresión.

Alberto Pugilato, el hombre que publicó el mensaje, es un conocido activista de extrema derecha. Caravaca le respondió bromeando y provocando. El padre se presenta en una de las actuaciones del humorista en Madrid. Sube al escenario y le agrede y le acusa de haber hecho comentarios pedófilos sobre su hijo.

En el vídeo se puede apreciar que 'Pugilato', con antecedentes por vínculos con la extrema derecha, irrumpió en el escenario y agredió a Caravaca tras llamarle "basura" por aludir en redes sociales a su hijo de tres meses. "¿Crees que mi hijo le iba a comer a un negro la p*lla? ¿Con tres meses? ¿Ahora qué? ¡Dímelo a la cara, aquí y ahora!", le preguntó.

Caravaca solo puede defenderse interponiendo la pierna entre él y su agresor. El padre pide disculpas. "Pido perdón. Soy únicamente un padre que defiende a sus hijos", dijo ante el micrófono mientras el monologuista estaba arrinconado.

El resto de espectadores llamó a la Policía. Varios agentes se personaron en el local tras ser avisados de que un cómico había sido agredido en plena actuación e identificaron al agresor como Alberto G.D.J., alias 'Pugilato', según han confirmado a 'Europa Press' fuentes policiales.

No hubo denuncia. Jaime Caravaca no quiso no quiso presentarla, por lo que los policías abandonaron el local situado en la Cuesta de Santo Domingo tras identificar y tomar declaración a ambos, comprobando que coincidían en el relato de lo sucedido: 'Pugilato' había arremetido contra el cómico por unos comentarios del cómico en la red social en los que aludía a su hijo.

"Yo la verdad es que he estado el fin de semana muy intranquilo. O sea, con una sensación que no he tenido en mi vida, muy desagradable (...) Y hasta que no lo he tenido delante no he encontrado la paz", asegura en 'Multicanal Radio'. El hombre cuenta que antes de acudir al local había pedido a Jaime Caravaca que se disculpara o se iban a "ver las caras".

Urtasun muestra su apoyo a Jaime Caravaca

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, publicaba en 'X' que había hablado con el humorista Jaime Caravaca para trasladarle su apoyo.

"Acabo de hablar con Jaime Caravaca para trasladarle el apoyo del Ministerio de Cultura frente a la agresión que sufrió a manos de la extrema derecha. Tolerancia cero frente a las actitudes violentas que atentan contra la integridad de nuestros artistas y la libertad de expresión", escribía en la red social.

