Un hombre provoca el caos en el metro de Barcelona al bajarse del andén y correr por las vías

En Barcelona, una línea del metro ha tenido que interrumpir su servicio durante casi una hora por la presencia de un hombre en las vías. Ante la sorpresa de decenas de usuarios, ese hombre que ven ha bajado del andén y ha comenzado a correr por las vías. Su recorrido ha continuado hasta la siguiente parada. El personal de la empresa no ha conseguido localizarle.

El suceso ocurrió en la línea 3 del metro en torno a las 15:30 de la tarde, tal y como informó en su cuenta de Twitter Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). El incidente obligó a interrumpir durante algunos minutos la circulación de los trenes durante algunos momentos por seguridad.

Las paradas de Paral·lel y Lesseps, y Tot Barcelona también estuvieron interrumpidas y fue cuando finalmente TMB informó que el incidente se debía a que una persona "ha bajado a las vías del tren y ha comenzado a desplazarse por la zona del túnel".

El hombre bajó del andén en la estación de Liceu ante el asombro del resto de pasajeros que esperaban al tren. En vídeos compartidos en redes sociales, se observa cómo el individuo echa a correr y se adentra en los túneles. Muchos especulaban si se trataba de una acción incívica o incluso contemplaban la posibilidad de que la intención final de la persona fuese el suicidio.

No fue hasta una hora más tarde cuando se consiguió reestablecer la circulación después de una revisión por parte de los técnicos. A pesar de que el incidente no fue a más, el individuo no ha podido ser identificado.