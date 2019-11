El hombre de los pantalones, un jubilado crea un jardín vertical en Malasaña

Un vecino jubilado que vive en el barrio de Malasaña, en Madrid, se ha propuesto recuperar la vegetación en las grandes ciudades y recuperar espacios urbanos con materiales reciclados.

Pequeños jardines verticales con zapatos y pantalones a los que se ha dado una segunda vida. Juan Pérez es el encargado de esta historia, transofrma los zapatos y pantalones por tiestos.

"Zapatos que me han ido dejando los vecinos y pantalones también me dejan", explican. Una iniciativa que ha conseguido hacer comunidad porque todos echan una mano: "Estas plantas me las trae una floristera del barrio".

Y así ha convertido la céntrica calle pez en un photocall improvisado. El ya conocido como hombre de los pantalones continuará sacando el jardín a la calle.