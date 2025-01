Un hombre condenado por agredir brutalmente a una mujer en Tenerife pide rebajar su fianza de 50.000 euros

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de un hombre condenado a 4 años y 4 meses de prisión por agredir de forma brutal a una turista inglesa en Adeje, Tenerife, a finales de 2022. El condenado, que también deberá pagar una indemnización de 38.000 euros a la víctima, había solicitado una rebaja de la fianza de 50.000 euros impuesta para evitar la prisión provisional, pero el máximo órgano judicial ha rechazado su petición, confirmando las resoluciones previas de la Audiencia Provincial de Tenerife y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Los hechos ocurrieron en un hotel de Adeje en noviembre de 2022, cuando el hombre encontró a la víctima, una joven turista inglesa, junto a su novia en la habitación del hotel, tras haberse conocido previamente en un karaoke y haber bebido en exceso. Según la denuncia, el hombre entró en la habitación y, tras una discusión, comenzó a golpear brutalmente a la joven. La víctima relató que el condenado intentó tirarla por el balcón del hotel y luego le propinó varios golpes violentos en la cara, lo que le provocó fracturas en varios huesos faciales que, posteriormente, requirieron la implantación de varias placas de titanio.

El ataque fue tan violento que la joven perdió el conocimiento y se despertó a un lado de la piscina, donde fue encontrada por un miembro del personal de seguridad del hotel y trasladada de urgencia al hospital. La joven se sometió a varias cirugías en los meses siguientes, pero las secuelas de las agresiones son permanentes. Su rostro ha cambiado completamente, con marcas visibles en los ojos y en la nariz. Además, tiene dificultades para respirar. La mujer también ha tenido que recibir tratamiento psicológico debido al trauma sufrido.

La solicitud de rebaja de la fianza

El condenado, que no tiene un empleo estable y vive en la calle, ha solicitado una rebaja de la fianza alegando que no podía hacer frente a los 50.000 euros impuestos por la Audiencia Provincial, una cantidad que consideraba "desproporcionada". En su recurso, el hombre ha explicado que su familia, residente en Dinamarca, ha intentado ayudarle mediante un aval bancario, pero la Audiencia ha rechazado esta opción, argumentando que el aval no cumplía con los requisitos legales establecidos. El condenado también ha expresado que el rechazo del aval era un incumplimiento de las normativas de la Unión Europea.

El TSJC ya había desestimado el recurso previamente, y el Supremo ha confirmado la decisión, subrayando que la fianza es adecuada para garantizar la comparecencia del condenado en el juicio y evitar su fuga.

Por su parte, el hombre ha defendido que no fue él quien agredió a la víctima, sino que fue ella quien se mostró agresiva con él. Según su versión, la pelea se originó después de que la joven intentara robarle unos zapatos a su novia. Sin embargo, el tribunal no ha dado por buena esta versión y ha ratificado su condena, destacando la gravedad de la agresión.

Por ello, el condenado deberá cumplir su pena y, en caso de que no pueda hacer frente a la fianza, se mantendrá en prisión provisional hasta que se resuelva su situación judicial.

