Un hombre agrede a un grupo de mujeres en Sansenxo: "Si a los de la Manada no les pasó nada, a mí por pegaros unas hostias a vosotros menos"

Un grupo de mujeres de Sansenxo, Pontevedra, ha denunciado una supuesta agresión por parte de un hombre cuando volvían de una cena de navidad este domingo.

Las mujeres han relatado a 'La Voz de Galicia' que el individuo, procedente de Vilanova de Arousa y de 29 años, comenzó a insultarlas llamándolas "putas" y diciéndoles que "apestaban a sangre de regla". Ante esto, una de las mujeres decidió increparle.

El individuo reaccionó de forma violenta y le propinó una bofetada haciendo que perdiera el equilibrio. Las mujeres y varios testigos comenzaron a perseguirle y a hacerle fotos para poder identificarle posteriormente.

Entonces el hombre volvió a reaccionar de manera violenta y le dio un golpe a otra chica tirándola al suelo.

"Le dije simplemente que se pirara y ya no recuerdo más que un golpe y verme tirada en el suelo. Me dio con toda la fuerza y además me lastimé al caer, tengo un costado todo rascado. Y también me golpeé la cabeza", ha explicado una de las agredidas.

Posteriormente, los testigos llamaron a los servicios de Emergencias y a la Guardia Civil mientras trataban de reducir al varón que se reía y mofaba de que "si a los de 'La Manada' no les pasó nada a mí por pegaros unas hostias a vosotros menos".

Finalmente, se dio a la fuga aunque la Guardia Civil logró identificarle y le trasladó a dependencias policiales.