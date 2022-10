La historia de un matrimonio volcado en ayudar a los demás: "El nuevo pobre es el que trabaja y no llega a fin de mes"

El 27,8% de los españoles están en riesgo de pobreza, según datos de Eurostat en su último informe sobre pobreza en Europa en 2021. De hecho, España es el cuarto país de la Unión Europea con más habitantes en situación vulnerable.

Muchas familias españolas necesitan ayuda para poder llegar a fin de mes o dar de comer a sus hijos. José y Adelina decidieron no mirar hacia otro lado y aportar su grano de arena para ayudar a sus vecinos. Este matrimonio granadino, de Albolote, empezó repartiendo comida en su garaje y ahora el Ayuntamiento les ha cedido un local.

"Gracias a que ellos me están ayudando con la comida puedo pagar mis cosas", explica una vecina. En los últimos meses han notado como el perfil de quienes acuden hasta estos centros ha cambiado, ahora acuden muchas familias con empleo pero que no llegan a final de mes. "El nuevo pobre es el que trabaja y no llega a fin de mes", apunta José.

Tras muchos años dedicados a la enseñanza, ahora este matrimonio se dedica en cuerpo y alma a los que más lo necesitan.

Este matrimonio explica que pueden seguir adelante gracias a las donaciones y también al trabajo de sus socios. Sin pretenderlo, José y Adelina se han convertido para muchos en sus ángeles de la guarda.

Una situación muy complicada

El 27,8% de los españoles viven en una situación muy complicada, en riesgo de pobreza. Además, Eurostat indica que la vida se ha encarecido en la Unión Europea un 9,8% en agosto respecto al mismo mes del año pasado. ONGs y Casas de Caridad piden más ayuda, porque cada vez reciben más peticiones y menos donaciones.