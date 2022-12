La historia de María, superviviente de violencia de género: "Me decía que en el primer permiso me iba a matar"

La historia de María es la de una superviviente de la violencia de género. Su expareja está cumpliendo una condena de 9 años en prisión, aunque ahora está a punto de salir de permiso para pasar la Nochevieja en casa. Su maltratador la amenazó con matarla en cuanto estuviese fuera. Su abogado y ella piden en una carta que le retiren ese permiso y cuenta lo mal que lo está pasando ante su inminente salida de la cárcel.

María tiene miedo

Ante este permiso para salir de la cárcel en Nochevieja de su pareja, María está muy asustada cuenta, "la verdad es que estoy muy afectada, no se cómo gestionar esto, no se cómo tomármelo, no se qué hacer", es una situación ante la que explica que "lo estoy pasando bastante mal".

María vivía amenazada por este hombre: "me tenía amenazada, me decía que si algún día lo denunciaba y podía salir de prisión en el primer permiso me iba a matar, a mí y a los míos".

Violencia de género

La atención específica de los casos de violencia de género, una mayor coordinación y más formación son los 'deberes' que se han puesto las instituciones que este miércoles tras la reunión en un comité de crisis con motivo del repunte de asesinatos por violencia de género que se han registrado en este mes de diciembre que, a fecha de 28 de diciembre, son ocho casos confirmados y dos en investigación.

Los ministerios de Igualdad, Justicia e Interior, además de las comunidades autónomas, han celebrado este encuentro donde se han analizado uno por uno los diferentes crímenes que se han ido confirmando en el último mes con el objetivo, según ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, de "hacer autocrítica" y analizar por qué "no se ha llegado a tiempo" para salvar la vida a estas mujeres.