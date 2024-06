La historia de Ana Aranda, una alumna algecireña que es una "crack" con las matemáticas a sus 94 años

Acaba de cumplir 94 años. Ana Aranda se convierte en la alumna más longeva de Andalucía. Estudia en el Centro de adultos Juan Ramón Jiménez de Algeciras al que acude cada tarde "cojo el autobús a las cuatro porque está lejos el colegio y después de clase me tomo un cafelito con mis amigas" nos cuenta esta algecireña a la que le gusta ir cada día a estudiar, a estudiar matemáticas nos dice "es lo que más me gusta, hacemos cuentas, dibujos y dictados". Y no se le da nada más, sus profesores destacan la agilidad de Ana con los números. Esta casi centenaria mujer es toda una "maquina" de las matemáticas.

Aranda es todo un ejemplo de superación. "No fui al colegio, en el año 30 no había ná, ni existían las libretas, ni los lápices", recuerda que en aquella época no había posibilidad de estudiar ya que su madre se quedó viuda con cuatro hijos "no teníamos de nada, a mi me ponían un cajón para que fregara los platos por que no llegaba".

"Están loquitos conmigo porque me porto muy bien"

Ana no solo tiene cualidades con los números, somos testigo de ello, de cómo responde sin titubear y con gran agilidad a todas las preguntas de su tutor Juan Andrés, sumas, restas, multiplicaciones, Ana no falla. Pero no solo es admirada por su rapidez, también destacan de ella lo disciplinada que es y sobre todo lo gran compañera. Ana Aranda es muy querida en el Juan Ramón Jiménez de Algeciras "me quieren mucho, todos están loquitos conmigo porque me porto muy bien con la gente" señala.

Siete años lleva esta algecireña formándose "en mi casa me aburro por la tardes, me gusta estar aquí, vamos también de excursiones, me apunto a todo" manifiesta feliz, feliz de cumplir años y por cumplir sueños.

Graduado con 91 años

La semana pasada conocíamos otro caso de superación. El de Mariano Sanz, que ha logrado graduarse en el grado de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense a sus 91 años. Al igual que sus compañeros, asistió al acto de graduación, donde al levantarse y subir al estrado para recoger el diploma, recibió una gran ovación por parte de alumnos, profesores y familiares allí presentes.

El vídeo de su graduación en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid se ha vuelto viral.

El hombre asegura que no hay edad para volver a estudiar. "Por supuesto que no. Todo el mundo puede ser lo que quiere ser si se lo propone. Tardará tiempo, le costará trabajo, sacrificio, pero se puede llegar", ha dicho Mariano en una entrevista a la agencia EFE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com