La historia de amor entre dos voluntarios de la DANA: Luna y Miguel se casan en una piscina arrasada por la riada

Luna y Miguel se conocieron entre el lodo provocado por la catástrofe de la DANA que arrasó Valencia el pasado 29 de octubre. Ambos participaron como voluntarios en las labores de limpieza de la zona, al igual que los miles de personas que quisieron ayudar a amenizar el desastre.

La tragedia unió sus caminos

Ella, de origen venezolano, acudió desde Madrid hasta Sedaví (Valencia), uno de los municipios más perjudicados por la DANA. Solo hizo falta un par de horas para que ambos se diesen cuenta de que estaban hechos el uno para el otro.

"Soy voluntaria de la DANA y he estado tres meses en Valencia y durante este tiempo he conocido a una persona maravillosa que hizo que me enamorara hasta más no poder", contaba Luna en una publicación de Instagram. En las imágenes, se pueden ver escenas de la pareja limpiando barro, colaborando con los damnificados y disfrutando de los ratos libres.

Una ceremonia con mucha historia

Luna y Miguel pasaron unas semanas muy intensas y decidieron dejarse llevar casándose el pasado 31 de diciembre. Para reflejar su historia de amor, celebraron la boda en la piscina del polideportivo de Sedaví, uno de los lugares donde, apenas unas semanas antes, ambos estaban retirando escombros.

"Una piscina vacía. Fue un momento mágico e inolvidable", relataba la novia al tiempo que aseguraba que "da igual el lugar, el coste y el precio de todo, esto es lo más bonito que he tenido nunca y voy a tener".

En el momento del sí quiero, rodeados de velas y flores y con la novia vestida de blanco y él en un traje negro, ambos estaban acompañados por decenas de afectados y voluntarios por la DANA. A estos los conocieron en el momento de la catástrofe y "que pusieron sus granito de arena. Gracias a todos y cada uno de ellos por estar en mi momento más importante".

