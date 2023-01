La historia de Adrián Campos, de autodidacta a cantautor de éxito en TikTok

Adrián Campos es un autodidacta. Siguiendo tutoriales de Youtube aprendió a tocar la guitarra. Eso fue hace ocho años, entonces ni se imaginaba el éxito que llegaría a alcanzar a día de hoy. Cuando consiguió dominar el instrumento se animó a abrir su propio canal, camposmusic, devolviendo a sus nuevos seguidores, el conocimiento que esta red social le había aportado a él. La pandemia ayudó a viralizar su contenido y actualmente su cuenta tiene 2,4 millones de seguidores.

Pero Adrián dio un paso más. Comenzó a componer sus propias canciones y a compartirlas en TikTok. En declaraciones a Canal Sur, este malagueño cuenta cómo en poco tiempo sus temas arrasaron. "Después de los tutoriales, llego el boom con TikTok. Yo no esperaba, para nada, ese éxito porque yo simplemente subía videos tocando la guitarra y haciendo música. Y poco a poco fui creciendo un montón. De hecho, en tres meses llegué al millón de seguidores, y actualmente somos 2.400.000 seguidores en TikTok, algo que yo no asimilo".

Sus canciones tienen cientos de miles de reproducciones. Algunas, incluso, superan el millón de visitas. Un éxito que no se le ha subido a la cabeza, a pesar de ser el cuarto artista español con más visitas en Tik Tok en 2022. "La gente que me conoce sabe que yo sigo siendo la misma persona y sigo haciendo lo mismo, pero con ese plus de que puedo vivir de mi música que es lo que yo siempre he soñado y pensaba que nunca iba a conseguir, la verdad", asegura en la televisión autonómica andaluza.

Va camino de convertirse en el Justin Bieber español, y no tiene una discográfica que le respalde en la jungla de la industria musical. Pero lejos de amedrentarse, Adrián Campos no dudó es sacar su primer disco 'Oídos sordos', de forma completamente autónoma. También abrió su perfil en Spotify donde le "dan al play" 60.000 oyentes mensuales. Su música se escucha en 15 países, entre España y Latinoamérica, y ya ha pisado los escenarios de varios festivales.

Gracias a su talento y constancia, Adrián Campos, puede vivir de la música. Este joven malagueño es un ejemplo de cómo se puede cumplir un sueño.