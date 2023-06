El hijo de 'Mari Carmen y sus muñecos' vive episodios cercanos a lo 'paranormal': "Me estoy volviendo loco"

Miguel Manuel Almanzor, hijo de la ventrílocua y humorista 'Mari Carmen y sus muñecos' está muy afectado tras la pérdida de su madre. A la salida de la capilla ardiente de la ventrílocua atendió a los medios de comunicación que estaban allí, donde confesó que la familia todavía se encuentra "en shock", además de que está dolido con ciertos comentarios de compañeros de profesión de su madre que le han llegado: "me ha llegado algún comentario de compañeros de profesión, pero yo no se si se podrían llamar compañeros", y de que ha experimentado "fenómenos paranormales" tras la pérdida de la humorista.

"Todos los recuerdos son buenos, incluso los malos recuerdos ahora son buenos", asegura Almanzor, que ha explicado cuál fue la causa de la muerte de su madre: "el informe preliminar, falta el informe final, dice que fue un edema pulmonar, que fue lo que le provocó la parada cardiorrespiratoria".

"Nunca se me había ido un ser querido tan cercano y creo que lo peor está por venir, pero muy mal…". "Te levantas, pasas de la tristeza más absoluta y la impotencia a la alegría porque siento a mi madre conmigo, siento a la mejor versión de mi madre conmigo, a esa Mari Carmen de los 80 o incluso interior. Sientes a la Mari Carmen joven a mi lado en todo momento" confesaba.

Fenómenos paranormales

"Estate muy pendiente de las señales"

Miguel ha revelado en los últimos días que ha vivido varios episodios muy cerca de lo 'paranormal': "Mi madre siempre me decía que cuando se marchase, 'estate muy pendiente de las señales' y os puedo asegurar que me han llegado señales por todos lados. No quiero especificaros cuales son, igualmente me estoy volviendo completamente loco, pero por eso pasas de la alegría a la tristeza porque siento que está conmigo y que va a estar conmigo siempre" decía.

Explica que tiene muy buenos recuerdos de su madre y quem incluso los malos recuerdos ahora son buenos. "Ahora mismo daría lo que fuera no porque me dijera te quiero, sino que viniera y me echara la bronca con algo. Que me dijera, Miguel, tienes que hacer esto así y esto asá…Hasta eso daría, que se preocupara por mí tanto como se preocupaba hasta el límite. Nada importaba y esos pequeños enfados que hemos tenido ella tenía toda la razón y yo estaba equivocado", añadía.

Los reyes le transmitieron su pésame

Tras la muerte de 'Mari Carmen y sus muñecos' las muestras de cariño han sido continuas. Entre todos los que le han trasmitido el pésame, los Reyes de España: "ha sido un regalo inesperado que les honra y desde aquí, a sus majestades, les daría un saludo muy afectuoso, pero les querría dar un beso tanto a su majestad el Rey Felipe y doña Letizia como a don Juan Carlos y doña Sofía, los cuales no voy a decir que tenían una gran relación con mi madre, pero sí una muy bonita relación con mi madre porque en las ocasiones en las que se vieron, tuvieron mucha complicidad y la querían mucho".