La hija de Ana Julia Quezada: "Me llamó el día de la desaparición y me dijo 'nena, ha desaparecido Gabrielillo'"

La hija de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz en Níjar, explicó ante el juez que mantuvo una conversación con su madre el mismo día de la desaparición del niño.

Ana Julia llamó a su hija, residente en Burgos, para contarle lo sucedido: "Me llamó a las 12 en punto del mismo día en que desapareció Gabriel y me dijo 'nena, ha desaparecido Gabrielillo'".

La hija de Ana Julia relata ante el juez que la relación con su madre era muy escueta: "La relación era corta, un whastapp o una llamada una vez al mes".

Con la voz entrecortada en algunos momentos de su declaración, la joven lamenta no haber recibido cariño de su madre: "Yo le decía a mi padre que no entendía por qué ella no me quería y mi padre me decía que entendiera que a lo mejor su forma de ser era diferente".

La joven cuenta que intentó tener un acercamiento con su madre pero que nunca ha sido posible: "Yo he intentado tener el cariño de mi madre pero no había buena relación entre madre e hija", lamenta.

Transcripción completa de la declaración de la hija de Ana Julia

Hija de Ana Julia: -Me llamó ella a las 12 en punto.

Juez instructor: -¿Del mismo día en que desapareció Gabriel?

H: - Del mismo día.

J: - Del día 27 de febrero.

H: -La relación era corta, un whatsapp o a lo mejor una llamada una vez al mes. Tampoco era una relación...y me llamó y me dijo eso y ya tenía angustia.

J: - ¿Qué es lo que le dijo?

H: -Me dijo: "Nena ha desaparecido Gabrielillo".

H: -Yo he intentado tener el cariño de mi madre. Yo le decía a mi padre que no entendía por qué ella no me quería como una madre, como mi abuela a lo mejor que me cuidaba y me quería como una madre. Y mi padre me decía que entendiera que a lo mejor su forma de ser es diferente. Yo no lo entendía porque no era una relación buena entre madre e hija. No me llamaba ni hija, me llamaba Judith por mi nombre. Creo que nunca he escuchado un te quiero de su boca.

-Vino una amiga mía y me dijo. Tengo un titular que han encontrado una camiseta. Yo hablé con Ángel, con ella no. Y dijo ella a la mañana siguiente, que la llamé, y dijo sí, me he encontrado yo la camiseta.

- Digo vamos a Almería a tomar un café o a las Negras para que te despejes un poquito. Me dijo: "No, vamos a Rodalquilar, que allí siento paz. Es el único sitio donde estoy tranquila". Llegamos a la finca mi amigo, ella y yo. Salió ella y abrió. Entramos y dije: "¿por aquí habéis buscado?" Y dice: "sí".

- Me dijo: "la camiseta ha aparecido en la zona de la depuradora. Una zona nueva. Donde yo paseaba mucho, con los perros". Y dijo: "pues Sergio es el único que vive por aquí al lado, que puede ver cómo sube y baja la gente".

- Mi madre dijo que esa sospecha debía comentársela a un psicólogo. Me dijo: "nena hazme un favor, dile a un psicólogo cómo es excactamente Sergio".