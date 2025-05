El Hierro exige revisar los protocolos de rescate tras volcar el cayuco: "No puede ser que se nos muera la gente en el muelle"

En torno a las 09:30 horas del miércoles, un cayuco con unas 152 personas a bordo dio un vuelco en su llegada a la costa de la Isla de El Hierro. El accidente ocurrió justo en el muelle, cuando los ocupantes se disponían a desembarcar tras la travesía por el Océano Atlántico.

Siete personas, entre ellas cuatro mujeres y tres niñas, han perdido la vida, según han confirmado la Delegación del Gobierno y el 112. Esta mañana, la isla ha comenzado a despedir a las víctimas, con el entierro de la primera de ellas en el cementerio de Valverde.

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, no ha tardado en alzar la voz y pedir una revisión urgente de los protocolos de actuación en las labores de salvamento. Ha anunciado que solicitará a la Delegación del Gobierno que se analicen a fondo estos procedimientos para saber cómo se están llevando a cabo y qué cambios se necesitan para evitar que tragedias como la de ayer se repitan.

En un comunicado, el presidente fue muy claro al decir: "Si se cumplieron los protocolos, es que el protocolo está mal, y si no se cumplieron los protocolos, hay que preguntarse por qué no se cumplieron". Recordó además que esta no es la primera vez que la isla vive una situación parecida, ya que hace solo unos meses, en un episodio similar, murieron cerca de cincuenta personas.

Armas quiso destacar la importancia de una medida sencilla pero vital, al explicar: "Hoy aquí no han muerto cientos de personas por un detalle muy significativo y que cuesta muy poco dinero, y es que el Director Insular de la Administración General del Estado en El Hierro, se empeñó en tener aros salvavidas en las salvamares. Una cosa tan sencilla como esa, salvó cientos de vidas hoy", insistió.

A pesar de esto, el presidente lamentó la pérdida de vidas humanas, especialmente porque ocurrió cuando ya se había llegado al muelle. "Cuando se pierden vidas, cuando ya se ha llegado al muelle, cuando teóricamente ya está todo está resuelto, es una cuestión que tenemos que reflexionar. Hoy no, pero en días próximos tendremos que sentarnos y ver qué hemos hecho mal", señaló. Además añadió que no se conforma "con que se hayan cumplido o no los protocolos, no puede ser que se nos muera la gente en el muelle".

También ha querido dejar claro que no busca culpables entre los profesionales del rescate, a quienes valoró, afirmando que "no quiero poner ninguna culpa en los profesionales, ni en la gente de salvamento, que desde luego, merece la máxima valoración y son los que se juegan la vida todos los días, pero hay que reflexionar como sociedad, una sociedad avanzada como la nuestra no puede permitirse que se nos muera la gente de esta manera".

En la embarcación viajaban personas procedentes de Mali, Guinea Conakry, Senegal y Mauritania. A bordo viajaban un total de 45 mujeres, además de 19 niñas y diez niños, entre otros.