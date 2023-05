El hermano del fallecido con obesidad mórbida en Matagorda cuyo ataúd no entraba en el nicho: "Ya dijimos que no cabía"

Sumidos en el dolor que conlleva perder a un allegado, una familia de Matagorda (Almería) tuvo que esperar cuatro horas para enterrar a José Antonio, un joven de 28 años que murió después de someterse a una operación bariátrica. Este chico tenía obesidad mórbida, pesaba casi 300 kilos y su ataúd no cabía en el nicho.

Fueron momentos de mucha tensión. La familia asegura que había avisado al Ayuntamiento de las condiciones del joven y que, aún así, les asignaron un nicho en el que ya se sabía que no iba a caber. Estaban dispuestos a pagar dos, incluso, pero no hubo manera. Es por lo que, cuando llegaron al cementerio, se encontraron con que el féretro de José Antonio no cabía en el nicho. Estuvo más de tres horas encajado y la familia tuvo que romper parte del muro para poder introducir la caja del joven y que descansara en paz.

El hermano, del fallecido, Alejandro Cortés, nos cuenta que ellos tenían claro desde el primer momento que el ataúd no iba a entrar en el nicho: "Nosotros desde primera hora dijimos que eso no cabía", sin embargo, no les hicieron caso. Insistieron con comprar otro nicho, pero tampoco fue posible: "ellos diciéndome que no, que por ley no". Su primo, Ventura Cortés, relata que se quedó atascado "entre el nicho y la calle y no podíamos tirar ni para delante, ni para atrás".

Cirugía bariátrica

La cirugía bariátrica, explica el Instituto Nacional del Cáncer, es la cirugía que ayuda a adelgazar a las personas obesas. Se pueden encontrar diferentes tipos de cirugía bariátrica. Todas ellas cambian el funcionamiento del sistema digestivo. Algunos tipos hacen más pequeño el estómago y reducen su capacidad para contener alimentos, por lo que la persona se siente satisfecha más rápido y come menos. Hay otros tipos, que modifican el estómago y el intestino delgado, de forma que se disminuye la absorción de nutrientes y calorías de los alimentos.

La cirugía bariátrica puede contribuir a mejorar muchos problemas de salud relacionados con la obesidad; como pueden ser la diabetes, la hipertensión, las concentraciones altas de colesterol, la apnea del sueño, y los dolores de rodilla, cadera u otras partes del cuerpo.