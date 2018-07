Hermana Paciencia: "No guardo rencor por no haber podido venir antes a España"

Las primeras palabras de la hermana Paciencia han sido palabras de agradecimientos, deseos de colaboración y esperanza hacia el futuro. La misionera guineana superó el virus del ébola en África después de que España no la repatriase junto al padre de Miguel Pajares y la religiosa Juliana Bonoha.

Sobre esto, Paciencia ha asegurado que "no guardo rencor por nadie por no haber podido venir antes a España cuando tenía el virus" la religiosa ha argumentado tal decisión por no ser española y ha añadido que se alegra "de estar ahora aquí y poder hacer el bien" ya que su sangre ha sido uno de los tratamientos que ha recibido Teresa Romero.

La hermana Paciencia ha pedido a todos los países "involucrarse en la lucha de esta epidemia del ébola que es un enemigo peligroso" porque ha reiterado: "No sólo afecta a los países africanos, es un problema de todos" por ello ha deseado que se unan las fuerzas para "ganar la batalla".

Uno a uno y nombrándolos a todos, Paciencia ha agradecido el apoyo y los cuidados sanitarios que ha recibido para superar el ébola y muy especialmente ha destacado el trabajo del personal sanitario del Carlos III de quien ha dicho "son muy buenos profesionales".

Además se ha mostrado feliz por la mejoría de Teresa Romero y también a ella le ha agradecido "su generosidad por cuidar a los misioneros".

Paciencia se ha despedido con pena por pensar que detrás de ella ha dejado "a mucha gente que sigue sufriendo por este virusy tengo la esperanza de que un día no muy lejano hayamos desterrado el virus del ébola".