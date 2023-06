¿Has visto estos objetos en Toledo? Policía Nacional pide colaboración ciudadana

Las redes sociales son canales de comunicación que incluso organismos oficiales utilizan en sus gestiones. La gran capacidad para llegar a multitud de personas son la clave. En este caso, es la Policía Nacional quien pide colaboración ciudadana a través de Instagram. "IMPORTANTE. ¿Reconoces estos efectos? ¿Sabes dónde pueden comprarse en Toledo o alrededores? Si es así, llámanos: 689 798 752", escriben en un post de la red social.

En el vídeo es posible ver varios artilugios como una máscara y una especie de cuchillo. La agente de la Policía Nacional explica que es de vital importancia conocer la información que piden ya que puede ayudar a "resolver un delito grave".

Los agentes buscan pistas y se centran en Toledo. Algunos de los usuarios de las redes sociales que han contestado a este llamamiento de los agentes precisan que han podido ver los objetos en algunas ocasiones, pero no en Toledo, sino en Albacete. "La opinel esa la he visto muchas veces en baretos de carretera, pero suelen ser en Albacete no en Toledo", escribe. Mientras tanto, otros comentan: "Parece un machete corta cañas de Third, está a la venta en muchísimos sitios, en Albacete y Toledo en cualquier cuchillería lo tienen seguro. La máscara es de airsoft, empezad a buscar por tiendas de esas temáticas".

Colaboración ciudadana

En muchas ocasiones, Policía o Guardia Civil piden colaboración ciudadana para resolver sucesos complicados. Aunque en este caso no es así, lo habitual es que busquen a personas. En 2018, por ejemplo, la Policía Municipal de Madrid pidió colaboración ciudadana para encontrar al hombre que pinchó las ruedas de sus vehículos. En un vídeo que se publicó en redes sociales, es posible ver al joven acercándose entre risas al coche y, con un cuchillo en la mano, raja las ruedas.