Una hamburguesa de caracoles desata el debate en Córdoba

Los caracoles en Córdoba son casi sagrados. Cuando comienza la temporada, los aficionados a esta tapa, están deseando que abran al público los quioscos, los típicos puestos al aire libre que salpican la ciudad, y que al mismo tiempo los bares, sobre todo los que tienen fama de prepararlos bien, cuelguen ya el cartelito de “Hay caracoles”, una frase que suele ir acompañada con el correspondiente dibujito del gasterópodo. Bien, hasta ahí ningún sobresalto en la primavera cordobesa.

Hasta que un quiosco de caracoles rompe la “normalidad” y apuesta por la reinvención sin miedo: una hamburguesa. Sí, ha leído bien. Pan, pulled pork, salsa barbacoa... y caracoles. (Aviso, lean la noticia hasta el final porque habrá sorpresa).

La criatura culinaria ha nacido en el puesto de Caracolxpresss, ubicado en la calle Arqueólogo García y Bellido, junto a la estación de autobuses, y su impacto ha sido inmediato. El vídeo publicado en TikTok, muestra el resultado final del singular plato, que ha superado ya las 100.000 visualizaciones y se ha convertido en uno de los temas más comentados en la Córdoba digital en menos de tres días.

«¡Mira qué pinta!», exclama en el vídeo mientras muestra la hamburguesa a la cámara, dejando ver la combinación de ingredientes que ha despertado curiosidad, elogios... y también indignación. En los comentarios, hay de todo: desde quienes aplauden la valentía y la originalidad de la propuesta, hasta quienes aseguran que se ha cruzado una línea roja: “¡Se nos está yendo de las manos!”, comenta un usuario. Otro lo resume con ironía: “Lo próximo, flamenquines de caracoles”. Por cierto, un inciso, ya que han mencionado al flamenquín; este mensaje es para chefs a los que les guste arriesgar o ser polémicos, según mis fuentes, el flamenquín cordobés jamás lleva queso, ahí lo dejo.

La sorpresa de la hamburguesa

Sara Muñoz, es la creadora de esta “hamburguesa de caracoles” y escribimos el nombre del plato entre comillas, porque la hamburguesa no es lo que parece y tiene revelación final. Antena3 Noticias ha hablado con ella.

El debate que ha suscitado su reinvención de la tapa no ha pillado a Sara por sorpresa, “es algo habitual de TikTok”. Este plato se ha incorporado a su carta recientemente y desde el sábado pasado muchos curiosos ya se han acercado preguntando por él, “siempre me preguntan qué cómo se come” afirma Sara. Es ahí cuando la creadora les cuenta la sorpresa de la hamburguesa: es un trampantojo. No se come sujetando el pan como un bocadillo al uso, sino que “el pan solo está apoyado sobre los caracoles que llevan pulled pork y salsa barbacoa, el pan es para mojar en la salsa” desvela Sara.

La verdad que en el quiosco Caracolxpress se salen de la norma y les gusta innovar. Vamos, que les va la marcha. En su carta, antes de esta “hamburguesa”, ya ofrecían croquetas de caracoles, kebab con caracoles y hasta caracoles veganos, “rellenamos conchas de porcelana con setas que tienen la textura de los caracoles en boca” explica esta versión Sara Muñoz. Su menú es toda una declaración de intenciones, sacudir lo establecido y ofrecer lo inesperado. Si pasan por Córdoba en primavera y quieren participar en el debate, pero con conocimiento de causa, que sepan que sólo sirven la hamburguesa de la discordia en el puesto de la estación de autobuses.

