Hallazgo inesperado en Nochebuena: Papá Noel deja una perla en Lugo

"Aún estoy muy ilusionada", Andrea no para de sonreír, "sobre todo por ser Nochebuena". Es lo primero que nos cuenta en cuanto coge el teléfono. La historia de este hallazgo inesperado comenzó el 24 de diciembre. "Nunca faltan las almejas en Nochebuena en nuestra mesa", nos reconoce esta carnicera lucense de 27 años, "y como la mañana del 24 no podíamos acercarnos al mercado, porque teníamos bastantes compromisos, tuvimos que pedirle ese favor a mi suegra". Y así fue, su suegra cumplió perfectamente la misión y adquirió, muy temprano, ese bien preciado... aunque no imaginaban cuánto.

Esa misma noche, Andrea y su pareja celebraron la Nochebuena acompañados por unos amigos de Madrid. El entrante, por supuesto: almejas a la marinera. Mientras las degustaban Andrea percibió algo duro entre los dientes. "Al principio pensé que se trataba de un trozo grande de arena, porque a veces pasa, si no se limpian bien, me costó sacarlo de entre la carne de la almeja, casi me quedo sin diente", sonríe mientras lo recuerda. Andrea consiguió extraerlo, lo examinó bien y se dio cuenta de que aquello estaba muy lejos de la arena.

"Era de color rosado, muy brillante, perfecta, y muy redondita. Nos imaginamos, en ese mismo momento, que tenía que ser algo especial, una perla". Fue una sorpresa increíble. "Aún estoy muy ilusionada, no sé que haré con ella, pero por supuesto me la quedaré".

No es la primera perla hallada en una almeja

Fascinados, Andrea y su pareja empezaron a buscar información sobre el tema en Internet y descubrieron que no era la primera vez que se encontraba una perla en una almeja gallega. De hecho, hallazgos similares ya se han ido registrando en varias localidades de Galicia en los últimos años, como Cospeito, Lugo, Muros o Malpica. Comprobaron que en su caso el bivalvo, una almeja japónica, había sido comercializado por una empresa de Cambados.

"Papá Noel ha dejado un regalo muy especial para mí en mi plato", añade Andrea. A pesar de la emoción del momento, aún no han confirmado el valor de la perla. Andrea tiene la intención de llevarla a una joyería para obtener una evaluación profesional en los próximos días y hacerse una pieza especial con ella.

Quizá no sepan que las perlas se forman cuando un elemento extraño, como un trozo de concha o una pequeña piedra, entra en el bivalvo. Como método de defensa natural, la almeja o la ostra, lo recubre de nácar para aislarlo de su cuerpo. Es un proceso que puede tardar meses, incluso años. Parece mentira que del abrigo a una amenaza pueda surgir un elemento tan excepcional. ¿Su valor? Para Andrea incalculable. Este quiste de nácar ha sido para ella "un regalo inesperado y precioso que nunca olvidaré", concluye con una sonrisa.

