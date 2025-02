Hallan una serpiente de metro y medio junto a una pista de pádel en Estepona

Ayer, alrededor de las 15:00 horas, una serpiente de aproximadamente un metro y medio de longitud ha causado gran sorpresa a los paseantes en las inmediaciones del polideportivo Las Mesas de Estepona, en la calle Eslovenia. La inesperada aparición del reptil, que se encontraba desplazándose por la vía pública, alertó rápidamente a los vecinos, quienes no dudaron en llamar al Servicio de Emergencias 112.

La llamada fue atendida de inmediato y, ante la magnitud del incidente, se procedió a movilizar a los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, quienes se desplazaron hasta el lugar para hacer frente a la situación. Al llegar al polideportivo, los bomberos comprobaron que efectivamente se trataba de una serpiente de gran tamaño, que se encontraba en una de las pistas de pádel del recinto deportivo, lo que incrementó la sorpresa de los transeúntes.

Intervención rápida

Pese al asombro que causó la serpiente, el equipo de bomberos actuó con la máxima cautela y seguridad, utilizando los equipos adecuados para manejar al animal sin causarle daño. Con las protecciones necesarias y tras una operación cuidadosa, lograron capturar al reptil, que fue introducido en una caja para su traslado. Posteriormente, los bomberos liberaron a la serpiente en su hábitat natural, donde pudo continuar su vida sin mayores contratiempos.

La intervención rápida y eficaz de los bomberos ha garantizado el bienestar tanto de la serpiente como de los ciudadanos, quienes pudieron retomar sus actividades cotidianas sin más inconvenientes. Este tipo de rescates, aunque inusuales, no son raros en determinadas épocas del año, cuando los animales suelen desplazarse hacia áreas más urbanizadas en busca de alimento o refugio.

Incertidumbre sobre su procedencia

Por ahora no se sabe de dónde procede el animal, si pertenece o no a un particular (no se permiten poseer especies exóticas), tampoco qué tipo de reptil se trata y si entrañaba o no peligro. Por ahora quedará en cuarentena.

La historia, que podría haber tenido un desenlace distinto, se ha resuelto satisfactoriamente, convirtiéndose en un ejemplo de la efectividad de los servicios de emergencia en la provincia. Los bomberos también se preparan para este tipo de contingencias, teniendo a menudo que rescatar animales, aunque este es desde luego muy especial y poco común.Lo más frecuente es atender salidas por problemas derivados con animales domésticos o jabalíes (en su defecto cerdos asilvestrados), siendo estos últimos cada vez más numerosos.

