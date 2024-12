Hallan un bebé muerto en una planta de reciclaje de Madrid

El cuerpo de un bebéde unas dos semanas de vida ha sido hallado muerto en el complejo de reciclaje de Loeches. Los empleados de la planta de reciclajes han recibido el aviso a las 01:46 horas en el que se alertaba de partes de cuerpo de un bebé. Agentes de la Guardia Civil de Loches, un equipo de la Policía Judicial de Arganda del Rey y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid.

El levantamiento del cadáver se ha realizado a las 05:50 horas y ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal por el equipo de Policía Judicial de Arganda del Rey y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid. Las autoridades están investigando la procedencia del cuerpo localizado. La Guardia Civil ha solicitado colaboración ciudadana para tratar de averiguar si alguien ha detectado la ausencia de algún neonato en las últimas horas, que pudiera acotar la procedencia del recién nacido. En caso de poder aportar algún dato, se ruega que llamen al 062.

Bebé muerto en Burgos

La pasada semana la Policía encontró el cuerpo sin vida de un recién nacido en el cauce del río Arlanzón, situado en Burgos capital. El cadáver fue encontrado por unas jóvenes que paseaban con un perro por la zona, que inmediatamente alertaron a las autoridades. Recientemente, el comisario jefe de Burgos, Jesús Nogales, ha confirmado que, una vez realizada la autopsia, todo apunta a "un infanticidio".

Sin embargo, ha señalado que todavía faltan "unas pruebas histológicas más complejas de lo habitual", debido a su corta edad y a que llevaba ya "varios días fallecido", lo cual dificulta la realización de análisis. Según ha señalado la Policía, tiene "varios canales de investigación", tanto en relación con las personas como con las mujeres que en estas fechas pudieron estar embarazadas y de las cuales se esperaba que hubiesen dado a luz en estos momentos, en relación con su historial médico. Posteriormente se comprobará quién de estas mujeres ha dado a luz y quién no. Nogales también ha señalado la posibilidad de que la madre "no sea de Burgos, que no estuviese en Burgos, o que no hubiese pasado por un ginecólogo en su embarazo" y, por lo tanto, se descarta la muerte accidental.

Muere un bebé ahogado con una bolsa

Hace unas semanas un niño de tan solo un año murió tras tragarse un trozo de una bolsa de plástico mientras estaba jugando con ella. El fragmento le provocó la asfixia del menor, que acabó con su fallecimiento. El suceso tuvo lugar en la ciudad de Tetuán (Marruecos), muy cerca de Ceuta, en el domicilio familiar, donde ninguno de los adultos presentes se dio cuenta de la peligrosidad del objeto en manos del pequeño.

Según fuentes cercanas al caso y de las que se ha hecho eco el medio 'El pueblo de Ceuta', el niño ingirió un trozo de goma de la bolsa. Los padres no pudieron intervenir a tiempo y rápidamente llevaron el niño al Hospital Sania Ramel de Tetuán. Sin embargo a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, los médicos no pudieron hacer nada para reanimarlo y el niño falleció al poco de llegar.

