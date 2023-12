Haizea, la joven que se tragó un cepillo de dientes: "Es el momento de adjuntar pruebas, las fotos de las gastroscopias"

"Aunque todavía no he conseguido las famosas radiografías que todos me pedís, he conseguido algo que no esperaba conseguir". Así comienza el vídeo de TikTok de Haizea, la joven de 21 años que se viralizó en redes sociales tras contar una sorprendente hazaña. Se tragó su cepillo de dientes y necesitó ser operada de urgencia en Galdakao, Bizkaia. Ahora, tras aguantar los comentarios de muchos dudando de su historia, aporta pruebas: nada más y nada menos que las imágenes de la gastroscopia que le practicaron en el centro hospitalario. "Muchos no os lo creíais porque al final es algo surrealista que no lo veis todos los días y pensabais que estaba mintiendo", comenzaba la joven.

"Ha llegado el momento de adjuntar algunas pruebas, aunque todavía no he conseguido las famosas radiografías que todos me pedís, si he conseguido algo que no esperaba conseguir y son las fotos de las famosas gastroscopias". Son imágenes algo sensibles, pero con las que ya " no hay ninguna duda de que lo que decía era verdad, pero aún así estoy en búsqueda de las radiografías, que espero tenerlas para esta semana", sentencia.

Así ocurrió todo

"Cogí lo primero que pillé para tratar de sacarlo"

Cuando ocurrió el fatal suceso, la joven estaba comiendo una loncha de jamón de pavo que parece que casi le cuesta la vida. La loncha se le quedó atascada en la garganta. No estaba sola, pero decidió ser totalmente autónoma, por lo que cogió un cepillo de dientes para ayudarse: "Me estaba ahogando, no podía respirar. Al ver que el trozo no salía, cogí lo primero que pillé para tratar de sacarlo", explicaba en otro vídeo. Lo que ella no esperaba es que de repente el cepillo de dientes quedará atrapado en su garganta: "intenté sacarlo antes, pero no pude. Hizo 'glub' y adentro", dice.

Aunque no sintió dolor cuando el cepillo de dientes quedó en el esófago, no dudo en acudir de manera inmediata a Urgencias. "Llegué a la ventanilla, me dijeron 'qué te pasa' y yo 'me he tragado un cepillo de dientes'. Todos flipando, no se lo podían creer hasta que me hicieron las radiografías y ahí estaba", contaba. La operación terminó con éxito y no sufrió "lesiones traumáticas". "No me molestaba, podía respirar, no sé cómo, estuve tres horas esperando. Me sedaron, estuve 40 minutos y me desperté con esto en el cabecero de la cama", dijo.