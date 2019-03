"Ni habláis ni contestáis, pero me vais a escuchar a mí y al pueblo"

UNA VECINA DE CÁDIZ PROTESTA EN UN PLENO ANTE LA ALCALDESA

Una vecina de Cádiz ha aprovechado el pleno municipal este lunes para pedir ayuda desesperada. Se llama Aysha Elmortada, tiene 23 años y lleva tres meses en una pensión junto con su hijo de tan solo tres años. "No me has dado la palabra con un menor de tres años" o "en una pensión me tenéis, ¿no os da pena?", han sido algunas de las frases que ha pronunciado la joven mientras interrumpía el pleno.