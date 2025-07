Ibiza

La Guardia Civil defiende su actuación con el DJ muerto en Ibiza, mientras que su familia denuncia que "lo apuñalaron en el pecho"

La familia del DJ italiano Michele Noschese denuncia presunto homicidio por parte de los agentes, mientras la Asociación Española de Guardias Civiles se defiende. Señalan que las afirmaciones que se están vertiendo no solo no se ajustan a la verdad, sino que directamente son mentiras o bulos que vierten personas que no estuvieron en el lugar.