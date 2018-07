La Guardia Civil capturó a 9.000 huidos de la justicia durante 2014

84 DE ELLOS RECLAMADOS POR OTROS PAÍSES

La Guardia Civil detuvo el pasado año a casi 9.000 personas que estaban reclamadas por la Justicia. En la mayoría de los casos se trata de personas que, tras ser citadas, no acudieron ante el juez. No obstante, también hay 84 fugitivos extranjeros que se habían instalado en España huyendo de las policías de sus respectivos países. Los agentes creen que estos delincuentes ya no consideran España un refugio seguro.