Un grupo de jubilados de Valladolid vuelve en taxi desde Benidorm para sortear el caos ferroviario: "Nos dejaron tirados como ratas"

Goyo del Valle nos muestra todavía incrédulo la factura del taxi. Trayecto: Benidorm-Valladolid; importe total con IVA: 1.000 euros. Es lo que pagó él y sus compañeros de viaje por el desplazamiento en taxi desde la localidad alicantina hasta la ciudad en la que vive, Valladolid.

Habían disfrutado de diez días maravillosos de vacaciones en Benidorm. Un viaje organizado por una Asociación de Jubilados de la ciudad castellano y leonesa, con todo incluido para cincuenta y cinco personas. El viaje había llegado ya a su fin. Con las maletas hechas, haciendo tiempo en la recepción del hotel, recibían el comunicado de OUIGO que les avisaba de que habían cancelado el viaje de vuelta a Valladolid.

Así les comunicaron que se cancelaba su viaje

"Nos dijeron que no podíamos viajar por los problemas de tráfico ferroviario en Madrid", explica Goyo. "Así que intentamos ponernos en contacto con la agencia con la que habíamos contratado el viaje, pero al ser domingo, no había nadie. Empezamos a llamar a empresas de autobuses, pero tampoco había opción", aclara. "La tensión era enorme, todos tratábamos de buscar alternativas, pero no era nada fácil", reconoce José Ángel Manuel Seoane, otro de los afectados.

En hotel donde se habían hospedado ya no había habitaciones para todos. "La opción que nos daban era separarnos en varios hoteles y, encima, bastante más caros", insiste el jubilado. Algunos de los afectados tenían que regresar a Valladolid donde tenían programadas citas médicas. Así que la opción del taxi cogió fuerza.

La vuelta en taxi

En total, 14 vehículos para recorrer los casi 700 kilómetros que les separaban de casa. "Fuimos en tren porque era más barato y nos ha salido mucho más caro. Hemos pagado 250 euros por persona, algunos matrimonios 500", señala muy enfadado Honorato, otro de los afectados. "Nos dejaron allí tirados como ratas. Y, si no llegamos a tener el dinero para pagar al taxista, ¿qué pasa?", se pregunta Isabel Rodríguez, otra de las viajeras.

Reclamación

Inquietud, desánimo o desencanto. Son algunos de las emociones que ha sentido en las últimas horas Andrés Herguedas, afectado y miembro de la directiva de esta Asociación de Jubilados. "No hay derecho a esto", concluye. El viaje a Benidorm, con desplazamiento, alojamiento y pensión completa les costó 765 euros. El taxi de vuelta, 250 por cabeza.

Van a iniciar los trámites para poner una reclamación, aunque no son muy optimistas.

