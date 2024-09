Un granadino protagoniza sin saberlo una campaña de publicidad en el metro de Nueva York: "Estaba en una imagen cada 3 minutos"

Francisco Rodríguez Campos, más conocido como Paco 'el de la carne', sabía que era conocido en Granada por sus negocios de hostelería y por su vinculación con la Cofradía de Estudiantes de la ciudad. Lo que no podía imaginar es que también se estaba haciendo famoso al otro lado del charco. Concretamente en Nueva York, donde estos días está protagonizando una campaña de publicidad en las pantallas del metro y en otros edificios de la Gran Manzana. Lo sorprendente es que lo ha descubierto casi por casualidad.

Una de sus empleadas, Inmaculada, que ha viajado a Manhattan este verano para disfrutar de sus vacaciones en familia es quién se ha topado con la imagen. De hecho, fue uno de sus hijos el que le gritó en plena estación de metro: "Mira mamá, tu jefe", señalando la imagen con cara de sorpresa.

"Ella no se lo podía creer, hasta que comprobó que era yo de verdad. Estaba en una pantalla del metro, en una imagen que pasa cada 3 minutos", relata Rodríguez Campos.

Así es la campaña de publicidad

"You bring the idea, we bring the sound -tú pones la idea, nosotros ponemos el sonido-", ese es el eslogan de la campaña elaborada por la empresa norteamericana Epidemic Sound, que entre sus servicios ofrece un amplio catálogo de música y efectos de sonido.

El texto acompaña a la imagen en la que Francisco aparece con la mano en el pecho y visiblemente emocionado, mirando hacia arriba: "Yo lo que estaba mirando es a mi Virgen -María Santísima de los Remedios-. Yo era capataz y miraba al palio, y lo que debía salir de fondo son los nazarenos, pero los han quitado. Han borrado todo y han puesto el metro", relata entre risas este empresario que desconoce cómo esta empresa ha podido acceder a la foto que se realizó hace unos 6 o 7 años, cuando él era capataz de la Cofradía de Estudiantes.

En la imagen original, que no recuerda quién pudo tomarla, estaban ubicados en la calle Cárcel Baja, en plena estación de penitencia y a punto de entrar en la Catedral de Granada. Sin embargo, el entorno que acompaña ahora a la foto es completamente distinto.

Lo más curioso es que no han solicitado ninguna autorización y que han descubierto su presencia en "la gran pantalla" casi por casualidad: "La gente ahora me pregunta que cuándo me he ido yo a Nueva York. Y yo no me he movido de aquí", bromea.

Aunque Francisco se ha tomado esta anécdota con mucho humor, en los últimos días se ha puesto en contacto con diferentes asesores legales para conocer de cerca si, en estos casos, es posible solicitar derechos de imagen: "¿Te imaginas que me retiran de trabajar?", sentencia entre carcajadas este granadino que se ha hecho famoso por casualidad.

