No, el Gobierno no está dando casi 400 euros para material escolar

Septiembre. Mes de la 'vuelta al cole'. Este año los padres afrontan lo que será la vuelta a las clases más cara de la historia desde que hay registros. Aprovechando el momento de que los estudiantes están comprando todo el material escolar necesario para empezar el colegio, una cadena difundida por redes sociales y a través de WhatsApp asegura que el Gobierno está ofreciendo un "nuevo bono escolar" de 395 euros como ayuda económica.

No es cierto. En la página web oficial del Ministerio de Educación no hay ningún asunto sobre esta nueva bonificación. Además, desde el Ministerio de Educación también confirman a Antena 3 Noticias que no existe ninguna bonificación de este tipo.

"Desde el Gobierno central se transfiere a las comunidades autónomas dinero para ayudar a la financiación de libros de texto y material escolar, pero esas ayudas las gestionan las comunidades autónomas", explican.

De momento, las únicas ayudas para estudiantes que se ofrecen desde el Ministerio de Educación son las becas. El plazo de presentación de solicitudes para las becas generales del curso 2023-2024 comenzaba el pasado 27 de marzo y terminó el 17 de mayo.

Recomendaciones para evitar ser víctima de un bulo o una estafa

En muchas ocasiones se usan las redes sociales para difundir información no oficial y para cometer estafas. Para ello, es mejor estar prevenidos y alerta de lo que puede ocurrir en Internet. Se recomienda revisar la procedencia de la información. Los temas que más se abordan en los bulos son la salud y la alimentación, la tecnología y la economía.