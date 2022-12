"Ganado suelto y gallos cantando temprano": Llanes avisa a los turistas sobre las "molestias" del mundo rural

"Aquí tenemos: Ganado suelto o estabulado sujete a sus perros, gallos cantando temprano, campos abonados y perros de trabajo sueltos". Es la advertencia que ha aparecido en Llanes, en Asturias.

Con estos carteles quieren advertir a los turistas "quejicas" de que así es el campo. Está previsto que se instalen 20 carteles iguales en los próximos días. Añaden que, si les molesta, "quizá están en el lugar equivocado".

Estos carteles se instalarán en los pueblos del concejo. En ellos se informará a aquellas personas que visiten el lugar de lo que se encontrará en la zona.

Objetivo: informar al turista

No quieren el despertador a las 6:00 horas de la mañana y tampoco malos olores o perros sueltos. Por ello, desde Llanes aseguran que "si le molesta, quizá está en el lugar equivocado".

"Que se metan con mis gallinas me molesta porque yo no me meto con nadie aquí. Lo que tienen que hacer es volver a la ciudad y que no vuelvan", dice Ramón, un vecino de Llanes.

Tiene una vaca, gallinas y tres burros. "Las gallinas son guarras, pero no andan por la calle. Aunque los huevos bien buenos están", asegura. Es uno de los vecinos que apoya los carteles con los que quieren pararles los pies a los turistas más refunfuñones.

"Si vengo a Llanes o a un pueblo pues es lo que hay", dice otro vecino de la zona.

El cartel termina recibiendo a todo turista que acepte lo mencionado en él. "De lo contrario, aquí encontrará una cálida bienvenida y mucha hospitalidad", se indica.