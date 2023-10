'El Gallego' que se convierte en Spiderman, pescador, repartidor o gorila policía para "sacar sonrisas"

"No me llamo así, ese nombre solo lo puse para verificar el perfil". Este joven ourensano, que ahora sabemos que no es Diego, se presenta en las redes sociales como 'El Gallego', pero, además de ser de Galicia, es todo personaje que se le ocurra.

El comienzo a su andadura viral arrancó como una broma entre colegas. Querían hacer algo simpático que llamase la atención y... ¿Quién era el gracioso de la pandilla? Pues 'El Gallego'. Él se disfrazaría y el resto grabarían sus hazañas. Trabajo repartido, trabajo en equipo.

Su aventura se remonta a 2019. Entonces fue un pescador que recorrió rotondas, bibliotecas universitarias y varias fuentes de su ciudad, de Ourense. Por cierto, es una de las pocas pistas que podemos dar sobre él: es ourensano.

"La gente lo pide"

Con la pandemia el juego quedó atrás, pero ahora regresa, con más fuerza que nunca y nuevos personajes. Volvió a ser pescador por un tiempo, pero después llegaron el resto de personajes. "Los ciudadanos me lo piden, hay que mantener esta ciudad", dice nuestro hombre misterioso. Algunos de sus vídeos superaron, entonces, las 200.000 reproducciones en Tik Tok y, cuando salía solo a la calle, sin nadie que le grabase, eran los propios usuarios de las redes los que subían sus vídeos a internet. "La gente lo pide".

Tras su primer personaje vinieron la monja, un gorila policía, el repartidor a domicilio, un Power Ranger... Y con todos consiguió su objetivo: generar sonrisas. "Vivimos muy acelerados y entre todos podemos sumar, conseguir sacar sonrisas. El humor siempre es bueno, y siempre desde el respeto", comenta bajo algún disfraz que desconocemos, al otro lado del hilo telefónico.

Un vuelo de Sevilla a Santiago de Compostela junto a... ¡Spiderman!

Una de sus mayores hazañas llegó con Spiderman. El hombre araña no sabía qué sensación iba a causar cuando fue a una boda en Sevilla y se dedicó a dedicar a pasear por el centro de la ciudad de esa guisa. "Me reconocían por el acento. Me paseé por toda Sevilla". Lo hizo. Y su vídeo revolucionó las redes. Tanto fue así que en el vuelo de vuelta, a Santiago, decidió continuar con la broma para sorpresa de los pasajeros. Spiderman volaba de Sevilla a la capital gallega en el mismo avión que el resto. "Estaban alucinados".

No quiere que trasciendan sus datos ni su nombre real, solo sabemos que le gusta apelar al buen humor, arrancar sonrisas y reírse de la vida. ¿Qué más se puede pedir? Que continúe. Y por eso, nos deja claro, pese a la intriga que quiere seguir manteniendo, el futuro. ¿Cuál es el siguiente reto? "Esto es solo el principio". Spiderman, el gorila, el pescador, el policía, la monja o el Power Ranger tendrán un nuevo compañero próximamente.