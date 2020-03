La funeraria de Madrid no recogerá muertos con coronavirus a partir de este martes si no recibe material de protección antes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha informado al Gobierno de que desde este martes 24 de marzo la funeraria municipal no va a recoger fallecidos con coronavirus si antes no consigue material de protección para evitar el contagio de sus trabajadores.

El alcalde de Madrid ha enviado una carta comunicando la situación al ministro de Sanidad, Salvador Illa y en esa misiva califica la situación de "alarmante". Fuentes del Consistorio han aclarado que la funeraria no se cierra, sino que seguirá prestando el resto de servicios. En concreto, dejará de hacer "servicios que impliquen recogida y sellado de víctimas de coronavirus, al haberse quedado sin material de protección suficiente y no haber recibido respuesta" ni del Ministerio ni de la Delegación de Gobierno.

También seguirá haciendo cremaciones o inhumaciones a víctimas por coronavirus si son remitidas por otras empresas de servicios funerarios en féretro cerrado. "Espero que sea consciente de la gravedad que supone que esta misma semana ya no podamos proceder a las inhumaciones o las cremaciones de las personas que han sido víctimas del Covid-19", escribe el regidor madrileño en esta misiva.

Casi 250 fallecimientos en 24 horas

El alcalde de Madrid habla en su carta de una situación "alarmante" en la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que hará "imposible" prestar este servicio a partir e mañana, y en su texto señala que "con anterioridad" ha solicitado, tanto por escrito como de forma verbal, no ya el suministro de medios sino acceder a la compra centralizada para que pueda adquirirlos el Consistorio. Si la situación de las familias "sin posibilidad de velatorio ni honras fúnebres" es ya "dramática", señala Martínez-Almeida, "puede hacerse cargo de lo traumático que sería, no solo para los allegados sino para la sociedad española, que no pudiéramos afrontar los enterramientos e incineraciones, con más de 150 fallecimientos diarios en la ciudad de Madrid por Covid-19", continúa.

La Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid prohibió el pasado 12 de marzo los velatorios a fallecidos con coronavirus, limitó a diez personas los del resto de difuntos y trasladó las ceremonias de despedida -con una distancia de dos metros entre asistentes- al exterior de sus cementerios. La funeraria municipal gestiona 14 cementerios en la capital española, incluido el de la Almudena, además de dos tanatorios -el de la M-30 y el Tanatorio Sur- y dos crematorios. Desde que comenzó la pandemia hasta este lunes la Comunidad de Madrid ha registrado un total de 1.263 fallecimientos, registrando 242 muertes con coronavirus en las últimas 24 horas.