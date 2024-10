Zanahorias, rábanos o habas: estas son las mejores frutas y verduras para plantar en octubre 2024

En España, la siembra siempre ha tenido una popularidad significativa, pero en los últimos años, y yendo más allá de las prácticas agrícolas comerciales, cada vez más personas se están inclinando hacia la creación de sus propios huertos en casa, tanto en áreas rurales como urbanas. Este interés creciente se debe a varias razones, entre las que destacan el deseo de consumir alimentos frescos y orgánicos, la búsqueda de una actividad relajante y el interés por conectar con la naturaleza.

Octubre es ideal tanto para la cosecha de ciertos cultivos como para la preparación del terreno para el invierno. Por ello, no debemos detenernos en nuestras labores del huerto. Este mes marca una transición crucial entre estaciones, por lo que es vital ayudar a nuestro huerto a pasar del calor al frío. Esto requiere tiempo y esfuerzo en tareas esenciales para el mantenimiento y preparación del área de cultivo.

Antes de decidir qué plantar, es fundamental inspeccionar el estado actual del huerto. Es posible que aún haya cultivos de verano que necesiten ser retirados, pero solo si han terminado su ciclo y han producido frutos. Esta tarea debe hacerse con cuidado para no dañar las plantas perennes. Además, es importante recolectar las semillas de las plantas que han tenido un buen rendimiento durante la temporada. No debemos desechar las plantas que ya han terminado su ciclo; en su lugar, podemos convertirlas en compost, siempre y cuando no hayan sido afectadas por plagas.

Preparativos para el huerto

Preparar el huerto en este mes para el invierno es primordial. Primero, revisa el estado del huerto: retira los cultivos de verano que han completado su ciclo, recoge las semillas de plantas exitosas y utiliza las plantas terminadas para hacer compost, evitando las afectadas por plagas. Renueva los nutrientes del suelo con compost o humus de lombriz y abona tanto el suelo a sembrar como los cultivos perennes y la base de los árboles frutales.

Reduce gradualmente el riego según la meteorología, manteniendo el riego de septiembre hasta mediados de octubre y luego disminuyéndolo.

Qué plantar en octubre

Con las tareas de preparación listas, es momento de descubrir qué plantar en octubre:

-Acelgas: plantar en suelo; recolección en 3-4 meses.

-Ajos: plantar en suelo; recolección en 3-4 meses.

-Apio: semillero y luego trasplante; recolección en 7-8 meses.

-Borraja: plantar en suelo; recolección en 2-4 meses.

-Cebollas: semillero y luego trasplante; recolección en 2-6 meses.

-Espinacas: plantar en suelo; recolección en 3-4 meses.

-Guisantes: plantar en suelo; recolección en 4-5 meses.

-Habas: plantar en suelo; recolección en 4-5 meses.

-Judías Verdes: sembrar según la climatología, en suelo o semilleros, usar invernadero si es necesario; recolección en 3-4 meses.

-Lechuga: semillero y luego trasplante; recolección en 2-4 meses.

-Rábanos: plantar en suelo; recolección en 4-5 semanas.

-Zanahorias: plantar en suelo; recolección en 3-4 meses.

