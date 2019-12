Fin de año 2019: 5 rituales y tradiciones para empezar el Año Nuevo con buen pie

La última noche del año es una de las más mágicas del año. En cada lugar se celebra de una forma diferente. Para los españoles, comernos 12 uvas con las 12 campanadas de fin de año es lo más normal del mundo, pero en otros lugares del mundo la Nochevieja se celebra de formas muy distintas.

Si este 31 de diciembre quieres hacer algo diferente, aquí tienes algunas de las tradiciones de Nochevieja más extrañas del mundo:

1. Beso a medianoche en Estados Unidos: Estados Unidos entra en el nuevo año con un beso de medianoche. La tradición dice que así se logra un año de suerte en el amor.

2. Romper platos en Dinamarca: La tradición manda romper los platos tras la cena de Nochevieja. Antiguamente –y todavía en algunas zonas– la vajilla se estampaba contra la puerta de los seres queridos, que quedaban encantados con la acción puesto que representa cariño y buenos presagios para el año siguiente.

3. Vestirse de topos en Filipinas: Esta tradición consiste en vestir con ropa de lunares durante la última noche del año. Y es que en Filipinas se asocian los topos con las monedas debido a su forma circular.

4. De fiesta en un cementerio en Chile: Los habitantes de la ciudad chilena de Talca reciben el año nuevo en el Cementerio, junto a sus parientes ya fallecidos.

5.En Italia no pueden faltar las lentejas: La tradición dice que no se puede empezar el año con buen pie si no es comiendo lentejas. Por esta razón, no te extrañe ir a Roma a pasar fin de año y encontrarte con que lo único que hay para cenar es un plato de lentejas.