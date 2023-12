El fantasma del Hospital Puerta del Mar de Cádiz: una leyenda con varios años de historia

"En el año 2005 una chica me dice: '¿Tú sabes que en el Hospital Puerta del Mar se aparece el fantasma de una monja o una enfermera?". Así fue la primera vez que José Manuel Serrano, escritor de 'Cádiz Oculto', escuchó hablar del fantasma. Gracias a su gran pasión por estos temas, indagó y descubrió que mucha gente afirmaba haberse topado con él. Aquella pregunta no era novedad entre los habitantes de Cádiz.

"No es algo nuevo, viene de hace muchísimos años", reconoce el también director de cine gaditano, que comenzó a preguntar nada más se enteró del asunto: "Di con mucha gente, personal y pacientes del hospital, que decían haber visto el fantasma". Los rumores apuntan que es una enfermera o una monja y suele llevar vestidos de época.

Su origen puede estar relacionado con un incendio en 1991. En aquel incidente no hubo fallecidos ni heridos, pero "los rumores dicen que la monja o la enfermera provocó el incendio y eso le provocó profundo malestar". No obstante, la realidad es bien distinta. Un informe del Consorcio contra Incendios descartó esa posibilidad ya que las pruebas concluyeron que se debió a un chispazo. Aunque eso no detuvo la leyenda del fantasma.

Los testigos, dice Serrano, que aparece y desaparece sin dejar rastro y realiza acciones amables: "Sale para guiarte, para decirte donde está una habitación, para animarte por si tienes algún familiar que esté mal".

Leyenda contra realidad

Ante la supuesta aparición del fantasma, todos buscan darle una explicación real. Jesús Ortega, periodista y director de 'El Dragón Invisible', trata de arrojar luz "Los hospitales son lugares en los que se convive de forma diaria con el dolor, la muerte, el estrés, estados alterados de conciencia".

El colaborador de 'El Colegio Invisible' de Onda Cero argumenta que "los trabajadores se ven sometidos a cambios de turno o situaciones emocionalmente fuertes" y "los pacientes que como consecuencia de su enfermedad o de la medicación" pueden sufrir efectos secundarios como "alucinaciones o visiones extrañas". Además, puede afectar las "creencias, sensibilidades y estado emocional de cada uno" y acaba desembocando en la "visión de un ente fantasmal".

Supervivientes de infartos con alucinaciones

Existen estudios antiguos que corroboran esta teoría. Fernando Marcos Sánchez, médico internista del Hospital Universitario de Toledo, trabajó en la UVI en Talavera de la Reina. En la década de los 80 participó en un estudio con pacientes afectados por paradas cardiorrespiratorias, principalmente infartos. Sus conclusiones fueron reveladoras: "La mitad de ellos aproximadamente habían oído voces, habían visto familiares ya fallecidos o habían visto el túnel de luz".

Por todo ello, según Ortega, "la explicación hay que buscarla precisamente en estos estados alterados, estas trampas del cerebro y no en el ámbito de lo sobrenatural". Así que cada vez que se habla de un fantasma recorriendo los pasillos de un hospital, mejor poner la información en cuarentena...o seguir creyendo en los sucesos paranormales.